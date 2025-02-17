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'Bilirkişinin ifşa edilmesi' soruşturmasında gazeteciler hakkında iddianame hazırlandı

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#Barış Pehlivan#Gazeteci#Soruşturma
Bilirkişinin ifşa edilmesi soruşturmasında gazeteciler hakkında iddianame hazırlandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2025 09:19

Barış Pehlivan ile Kürşad Oğuz’a 'Kişiler Arasındaki Aleni Olmayan Konuşmaları Kayıt Etmek', 'Yargı Görevini Yapanı Etkileme', 'Kayda alınan konuşmaların basın, yayın yoluyla yayınlanması' suçundan 6 yıldan 14 yıla, soruşturma kapsamında tutuklanan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Seda Selek ve Serhan Asker’e 'kayda alınan konuşmaların basın yayın yoluyla yayınlanması', 'yargı görevini yapanı etkileme' suçundan 4 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istendi.

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#Barış Pehlivan#Gazeteci#Soruşturma

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