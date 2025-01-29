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"Bilirkişinin ifşa edilmesi" soruşturmasında Halk TV yöneticileri ile Pehlivan için tutuklama talebi

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#Halk TV#Tutuklama#Barış Pehlivan
Bilirkişinin ifşa edilmesi soruşturmasında Halk TV yöneticileri ile Pehlivan için tutuklama talebi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2025 18:29

Halk TV yayınında "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "kişiler arasındakikonuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Barış Pehlivan, Kürşad Oğuz ve Suat Toktaş, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Halk TV yayınında, "bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz kayda alınıp yayımlandığının, ayrıca bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edildiğinin" tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Pehlivan, Oğuz ve Toktaş'ın savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.

Savcılık, şüphelilerin üzerlerine atılı suçtan tutuklanmalarını talep etti.

Şüphelilerin hakimlik işlemlerine başlanması bekleniyor.

 

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#Halk TV#Tutuklama#Barış Pehlivan

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