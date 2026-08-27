Bilirkişi: Yastıkla öldürülmüş olabilir… Eski bakan Denizolgun’un ölümünde boğulma şüphesi

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

ESKİ Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun (60), Süleymancılar olarak bilinen cemaatin lideri Alihan Kuriş’in dayısıydı. Denizolgun, 2000 yılında cemaatin liderliğine geçmişti. 27 Eylül 2016’da İstanbul Beykoz’daki evinde ölü bulununca yerine yeğeni Alihan Kuriş geçti. Denizolgun’un diğer yeğeni Fatih Süleyman Denizolgun’un, amcasının öldürüldüğüne ilişkin iddiası üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili tahkikat başlattı. Denizolgun’un mezarı açılarak toprak ve kemiklerden numuneler alındı. Adli Tıp Kurumu, 2026 Şubat, Haziran ve Temmuz’da savcılığın otopsi görüntülerini talep yazılarına “Böyle bir kayıt yoktur” cevabını verdi. Ancak ATK, 18 Ağustos 2026 günü savcılığa “Kayıt var” diyerek otopsi görüntülerini gönderdi.

Savcılık, Arif Ahmet Denizolgun’un ölümünün, adli tıbbi yönden yeniden değerlendirilmesi amacıyla otopsi görüntülerini İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Alkan’a teslim etti. Bilirkişi Alkan tarafından hazırlanan 25 Ağustos 2026 tarihli raporda 2016 yılında gerçekleştirilen otopsiye ait 145 fotoğraf ve video görüntüleri, dönemin Adli Tıp Kurumu raporları, kriminal incelemeler, olay yeri kayıtları, tanık ifadeleri, 19 Ağustos 2026 tarihli fethi kabir tutanağı ve soruşturma dosyasındaki diğer adli tıbbi belgeler birlikte değerlendirildi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Analizleri bir gecede çöp olanlar ne yapacak Haberi görüntüle

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLME İHTİMALİ YÜKSEK

Hazırlanan raporda, Denizolgun’un otopsi fotoğrafları ve video kayıtlarında, sağ meme alt kısmından göğüs ortasına doğru sıralanan yaklaşık 4x6 cm, 3x5 cm, 2x4 cm ve 1x2 cm boyutlarında 4 ayrı ekimotik (morarma-çürük) alan bulunduğu, söz konusu ekimotik alanların altındaki dokularda da kanama görülmesinin, bu lezyonların ölümden önce meydana geldiğini gösterdiği belirtildi.

Raporda, lezyonların büyüklüğü ve göğüsteki yerleşimleri dikkate alındığında, bir kişinin göğse diziyle basarken ağız ve burnu bir yastıkla kapatarak nefessiz bırakması şeklindeki bir ölüm mekanizmasının mümkün olduğu, mevcut bulgular ve otopsi tarihindeki ileri derecedeki çürüme durumu dikkate alındığında, Denizolgun’un ağız ve burnunun kapatılması suretiyle kasten öldürülmüş olma ihtimalinin bilimsel ve objektif olarak dışlanmasının mümkün olmadığı ifade edildi.

Haberin Devamı

Raporun devamında, 2016 yılında düzenlenen otopsi raporunda ölümün ‘beyin kanaması nedeniyle doğal ölüm’ olarak değerlendirilmesine karşın, mevcut belgeler üzerinden travmatik olmayan beyin kanaması sonucuna ulaşılmasını sağlayacak yeterli objektif bulgunun ortaya konulmadığı ve bu yönüyle adli tıbbi eksiklik bulunduğu belirtildi.

Gözden Kaçmasın Silivri’de Ekrem İmamoğlu efsanesinin çöküşü Haberi görüntüle

YENİ ANALİZLER YAPILACAK

2016 yılındaki incelemelerde, Denizolgun’un dokuları ve çürüme sıvılarında baryum, arsenik, kadmiyum, cıva ve nikel gibi ağır metallere rastlandığı belirtilen raporda, bu maddelerin düzeylerinin belirtilmemesi nedeniyle ölüm üzerindeki etkilerinin mevcut verilerle objektif olarak değerlendirilemediği anlatıldı.

Haberin Devamı

Bilirkişi raporunda, ölüm nedeninin kesin olarak ortaya çıkarılabilmesi amacıyla Denizolgun’un tüm tıbbi özgeçmişinin değerlendirilmesi, 2016 yılındaki otopsiden kalan şahit numuneler ile fethi kabir işlemi sonrasında alınan numuneler üzerinde yeni analizler yapılması gerektiği, yapılacak incelemelerin ardından dosyanın Adli Tıp Kurumu 1’inci Adli Tıp İhtisas Kurulu ile 5’inci Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından müştereken değerlendirilerek ölümün neden ve şeklinin net ve objektif biçimde ortaya konulması gerektiği tespit ve değerlendirmelerine yer verildi.

KURİŞ AİLESİ’NE ‘KASTEN ÖLDÜRME’ SORUŞTURMASI

ÖLÜMÜN şüpheli olduğunu bildiren bu rapor üzerine, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı şikâyet edilen Alihan Kuriş ile annesi Ayşe Gülderen Denizolgun Kuriş ve kardeşi Hilmi Tuna Kuriş hakkında ‘kasten öldürme’ iddiasıyla soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başsavcılık, yaptığı yazılı açıklamada 17 Ekim 2016 tarihli Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi’nin ‘beyin kanaması nedeniyle doğal ölüm’ raporu altında imzası bulunan doktorlar ile savcılığın otopsi video kaydının gönderilmesi yönündeki talep yazılarına “Böyle bir kayıt yoktur” diye cevap veren, ancak 18 Ağustos günü “Kayıt vardır” diyerek gönderen Adli Tıp Kurumu idarecisi hakkında ilk etapta ‘resmi belgede sahtecilik’ iddiasıyla soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Haberin Devamı

KARDEŞ KURİŞ DE TUTUKLANDI

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 21-22 Ağustos’ta gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonlarda, aralarında firari olarak aranan Alihan Kuriş’in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş’in de bulunduğu 12 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından önceki gece Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 10 şüpheli, savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk edildi.

Hâkimlikteki sorgularının ardından Hilmi Tuna Kuriş, Mehmet Özmen, Osman Sert, İsa Ateş, Abdullah Özcan Yavuz, Taner Çetin, Metin Surat, Mehmet Ünal, Erhan Yılmaz ve Süleyman Tuna Akbulut’un tutuklanmalarına karar verildi.

Haberin Devamı

‘Alihan Kuriş suç örgütü’nün faaliyetlerinin, mali yapılanmasının, suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlığı değerlerinin ve örgütle bağlantılı kişi ve kuruluşların tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik soruşturmanın Başsavcılık tarafından çok yönlü sürdürüldüğü belirtildi.

Soruşturma kapsamında aranan Mehmet Akay ise Antalya’nın Korkuteli ilçesi Bozova Mahallesi’nde bir yakınına ait ikamette yakalandı. Yeşilbayır İlim ve Kültür Hizmet Derneği’nde çalışan Akay’ın, örgüte ait belgelerin saklanacağı yere götürülmesi için talimat verdiği ve süreç boyunca aktif rol aldığı tespit edildi.(DHA-AA)



