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'Bilirkişi' soruşturması... Seda Selek ve Serhan Asker adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

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#Seda Selek#Serhan Asker#Barış Pehlivan
Bilirkişi soruşturması... Seda Selek ve Serhan Asker adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2025 17:24

İstanbul'da bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz şekilde kayda alınarak yayınlanmasına ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan sunucu Seda Selek ve Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Barış Pehlivan'ın ise savcılıktaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan soruşturma kapsamında, kanalın genel yayın yönetmeni Suat Toktaş ve program koordinatörü Kürşat Oğuz'un ifadeleri alınacak.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun basın toplantısının ardından Halk TV yayınında bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz olarak kayda alınıp yayınlanması üzerine 'Bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs' ve 'Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması' suçlarından soruşturma başlatıldı.

SELEK VE ASKER ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST

Soruşturmada dün gözaltına alındıktan sonra sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Seda Selek ve Serhan Asker, savcılıktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Dosyayı inceleyen Sulh Ceza Hakimliği, Selek ve Asker'in yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma adli kontrol şartları ile serbest bırakılmalarına karar verdi.

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Barış Pehlivan'ın ise savcılıktaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

SUAT TOKTAŞ VE KÜRŞAD OĞUZ'DAN İFADE ALINACAK

Soruşturma kapsamında Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ve program koordinatörü Kürşad Oğuz'un ifadelerinin savcılık tarafından alınması yönünde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verildi.

 

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#Seda Selek#Serhan Asker#Barış Pehlivan

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