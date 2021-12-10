Bilirkişi skandalı

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KOCAELİ Adliyesi’ndeki dava dosyalarına göre 2019’da evlenen T.D. ve C.D. çiftinin arasında bir süre sonra sorun ve tartışmalar çıkmaya başladı. Kayınpeder eski başsavcı İbrahim Ethem Dikmen ve eşi de zaman zaman bu tartışmalara müdahil oluyordu. Gelin T.D., eşi, kayınpederi, kayınvalidesi ve kendisinin de dahil olduğu böyle bir tartışmayı telefonuna kaydetti. Kısa bir süre sonra çift boşanma aşamasına gelince bu kayıtlar mahkemeye taşındı. T.D.’nin avukatı Yargıtay içtihatlarına dayanarak bu kayıtları müvekkilinin lehine delil olması için Kocaeli 2. Aile Mahkemesi’ndeki dava dosyasına sundu. Mahkeme de bu kayıtları dinleyip çözümlemesi ve rapor haline getirmesi için bilirkişiye gönderdi. Bir süre sonra bilirkişi bu ses kayıtlarını çözümleyip mahkemeye gönderdi. Ancak mahkemeye gönderilen çözümlerle orijinal kayıtlar arasında fark olduğu anlaşıldı. Dosyaya sunulan kayıtlar sesli olarak dinlenince eski başsavcı Dikmen’in kayıtlardaki konuşmasında, oğlu aleyhine olacak bazı bölümlerin ‘ayıklandığı’ ortaya çıktı. Kayıtlar yeni bir bilirkişiye gönderildi.

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7 YIL HAPSİ İSTENDİ

Mevcut bilirkişi Erkan Alkan hakkında da Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ceza soruşturması başlatıldı. Alkan ifadesinde “Gerekli çözümlemeyi yaparak raporumu mahkemeye sundum. Herhangi bir kasıtla hareket etmedim” dedi. Savcılık kayıtları ile Alkan’ın çözümlerini karşılaştıran bir bilirkişi raporu aldı. Raporda iki çözümleme arasında ‘çok sayıda farklılıklar ve yanlışlıklar’ olduğu belirtildi. Kısa bir süre sonra da iddianame hazırlandı. İddianamede bilirkişi Alkan’ın gerçeğe aykırı bir şekilde bilirkişi raporu düzenlediği, kayıtların bazılarını yok edip bazılarını da yanlış aktardığı belirtildi. Alkan’ın ‘gerçeğe aykırı olarak bilirkişi raporu düzenlemek’ suçundan 7 yıla kadar hapsi istendi. Dava, Kocaeli Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

‘DOSYALAR ZAN ALTINDA’

Hürriyet’e konuşan taraf avukatı Murat Sultansu “Bilirkişi raporları mahkeme kararlarına doğrudan etki eder. Hâkimler o raporlara dayanarak karar verir. Bilirkişinin böyle bir ayıklama yapması elbette kabul edilemez. Bu bilirkişinin rapor sunduğu diğer dosyalar da şimdi zan altında. Hepsi dikkatle incelenmeli” dedi.