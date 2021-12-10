Bilirkişi skandalı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Korona atlatan takipte kalsın Uzmanlar uyarıyor: İlk 3 ay çok önemliKorona atlatan takipte kalsın! Uzmanlar uyarıyor: İlk 3 ay çok önemli#Koronavirüs
25 kent alarmda Peş peşe uyarılar: Kuvvetli sağanak ve fırtına dönüyor25 kent alarmda! Peş peşe uyarılar: Kuvvetli sağanak ve fırtına dönüyor#Meteoroloji
Fenerbahçenin Konferans Ligindeki muhtemel rakipleri belli oldu Kura çekimi günü ve saati...Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Kura çekimi günü ve saati...#Fenerbahçe
Eski sevgilisine dehşeti yaşatmıştı... Hâkimden ibretlik gerekçe: Hapiste bol bol düşünEski sevgilisine dehşeti yaşatmıştı... Hâkimden ibretlik gerekçe: Hapiste bol bol düşün#Cemal Albayrak
‘Meclis’te 71 yılda söylenmedik söz, edilmedik küfür kalmadı’‘Meclis’te 71 yılda söylenmedik söz, edilmedik küfür kalmadı’#TBMM
Galatasaray, UEFA Avrupa Liginde son 16 turunda Lazio karşısında puan 0-0 ile geldiGalatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda! Lazio karşısında puan 0-0 ile geldi#Lazio
Öfkeli milletvekilleri için öfke yenme teknikleri Öfkeli milletvekilleri için öfke yenme teknikleri#Alpay Özalan
İşte en çok aranacak meslekler... 2022de bu alanlarda çalışanlar yaşadıİşte en çok aranacak meslekler... 2022'de bu alanlarda çalışanlar yaşadı!#Sektör
Fatih Terimden final sorusuna yanıt Neden olmasınFatih Terim'den 'final' sorusuna yanıt! 'Neden olmasın?'#Galatasaray
Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı için İmamoğlu’na ne dediKılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı için İmamoğlu’na ne dedi#CHP
İşte kiralık yolculuğun tarifesi: 10 kilometrelik mesafe, 3 ayrı araçİşte 'kiralık yolculuğun' tarifesi: 10 kilometrelik mesafe, 3 ayrı araç#Kiralık Yolculuk
Hayali poliçe vurgunu Suçlamaları böyle reddetti: Geçmişte karanlık işlerim oldu 'Hayali poliçe' vurgunu! Suçlamaları böyle reddetti: Geçmişte karanlık işlerim oldu#Hayali Poliçe
Galatasaray Avrupada tarih yazdı Real Madridle birlikte zirveye çıktılar...Galatasaray Avrupa'da tarih yazdı! Real Madrid'le birlikte zirveye çıktılar...#Galatasaray
Bakan Nebatiden asgari ücret açıklaması: Herkesin beklentilerini karşılayacakBakan Nebati'den asgari ücret açıklaması: Herkesin beklentilerini karşılayacak#Hazine Ve Maliye Bakanı
Vicdansızlar Yeni doğan bebeği böyle sokağa attılar...Vicdansızlar! Yeni doğan bebeği böyle sokağa attılar...#Bağcılar
HABERLERGündem Haberleri

Bilirkişi skandalı

#Kocaeli Adliyesi#Bilirkişi#Dava
Bilirkişi skandalı

Kocaeli Adliyesi’ndeki bir davaya delil olarak sunulan ses kayıtlarında bazı bölümleri ‘ayıkladığı’ belirlenen bilirkişi Erkan Alkan hakkında dava açıldı. Dava konusu ses kayıtları eski başsavcı İbrahim Ethem Dikmen’e ait. Kayıtların altından ise Dikmen’in oğlunun boşanma davası çıktı.

Haberin Devamı

KOCAELİ Adliyesi’ndeki dava dosyalarına göre 2019’da evlenen T.D. ve C.D. çiftinin arasında bir süre sonra sorun ve tartışmalar çıkmaya başladı. Kayınpeder eski başsavcı İbrahim Ethem Dikmen ve eşi de zaman zaman bu tartışmalara müdahil oluyordu. Gelin T.D., eşi, kayınpederi, kayınvalidesi ve kendisinin de dahil olduğu böyle bir tartışmayı telefonuna kaydetti. Kısa bir süre sonra çift boşanma aşamasına gelince bu kayıtlar mahkemeye taşındı. T.D.’nin avukatı Yargıtay içtihatlarına dayanarak bu kayıtları müvekkilinin lehine delil olması için Kocaeli 2. Aile Mahkemesi’ndeki dava dosyasına sundu. Mahkeme de bu kayıtları dinleyip çözümlemesi ve rapor haline getirmesi için bilirkişiye gönderdi. Bir süre sonra bilirkişi bu ses kayıtlarını çözümleyip mahkemeye gönderdi. Ancak mahkemeye gönderilen çözümlerle orijinal kayıtlar arasında fark olduğu anlaşıldı. Dosyaya sunulan kayıtlar sesli olarak dinlenince eski başsavcı Dikmen’in kayıtlardaki konuşmasında, oğlu aleyhine olacak bazı bölümlerin ‘ayıklandığı’ ortaya çıktı. Kayıtlar yeni bir bilirkişiye gönderildi.

Bilirkişi skandalı

Haberin Devamı

7 YIL HAPSİ İSTENDİ

Mevcut bilirkişi Erkan Alkan hakkında da Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ceza soruşturması başlatıldı. Alkan ifadesinde “Gerekli çözümlemeyi yaparak raporumu mahkemeye sundum. Herhangi bir kasıtla hareket etmedim” dedi. Savcılık kayıtları ile Alkan’ın çözümlerini karşılaştıran bir bilirkişi raporu aldı. Raporda iki çözümleme arasında ‘çok sayıda farklılıklar ve yanlışlıklar’ olduğu belirtildi. Kısa bir süre sonra da iddianame hazırlandı. İddianamede bilirkişi Alkan’ın gerçeğe aykırı bir şekilde bilirkişi raporu düzenlediği, kayıtların bazılarını yok edip bazılarını da yanlış aktardığı belirtildi. Alkan’ın ‘gerçeğe aykırı olarak bilirkişi raporu düzenlemek’ suçundan 7 yıla kadar hapsi istendi. Dava, Kocaeli Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

‘DOSYALAR ZAN ALTINDA’

Hürriyet’e konuşan taraf avukatı Murat Sultansu “Bilirkişi raporları mahkeme kararlarına doğrudan etki eder. Hâkimler o raporlara dayanarak karar verir. Bilirkişinin böyle bir ayıklama yapması elbette kabul edilemez. Bu bilirkişinin rapor sunduğu diğer dosyalar da şimdi zan altında. Hepsi dikkatle incelenmeli” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kocaeli Adliyesi#Bilirkişi#Dava

BAKMADAN GEÇME!

Bill Gatesten flaş Omicron açıklaması... Kritik tarihi duyurdu

Bill Gates'ten flaş Omicron açıklaması... Kritik tarihi duyurdu!

#Koronavirüs
Reza Zarrabın son hali şaşırttı Miami keyfi: Şatafatlı yaşamı görüntülendi

Reza Zarrab'ın son hali şaşırttı! Miami keyfi: Şatafatlı yaşamı görüntülendi

#Reza Zarrab
Elon Musk fabrika kursun diye yasaları bile değiştirmişlerdi... Teslayı Çinde ne bekliyor

Elon Musk fabrika kursun diye yasaları bile değiştirmişlerdi... Tesla'yı Çin'de ne bekliyor?

#Tesla