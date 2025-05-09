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Bilirkişi raporu yetersiz bulundu

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#MATTIA Ahmet Minguzzi#Minguzzi Cinayeti#Bilirkişi Raporu
Bilirkişi raporu yetersiz bulundu
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2025 07:00

MATTIA Ahmet Minguzzi’nin ölümüyle ilgili ‘çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan 24’er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada sanıklar ikinci kez hâkim karşısına çıktı.

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Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya suça sürüklenen çocuklar (SSÇ) B.B. ve U.B., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşma nedeniyle adliye içinde ve dışında geniş güvenlik önlemi alınırken, duruşma salonunun bulunduğu B Blok -2’nci kattaki koridor bariyerle çevrildi. Sadece avukatlar ve duruşması olan vatandaşlar koridora alındı.

KEŞİF TALEBİ REDDEDİLDİ

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Mahkeme, bilirkişi raporunun yetersiz olduğunu belirterek yeni bilirkişi raporu hazırlanmasına, park yerinin görüntülerinin emniyet tarafından tespit edilmesine ve bu görüntüler hakkında da bilirkişi raporu hazırlanmasına karar verdi. Olay yerinde keşif yapılmasına dair talebi ise reddederek, duruşmayı 20 Haziran’a erteledi. Cinayetle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. İki çocuğun, saldırıdan dakikalar önce Mattia Ahmet’i pazarda adım adım izlediği anlar kameralara yansıdı.          m Aziz ÖZEN/İSTANBUL

 

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#MATTIA Ahmet Minguzzi#Minguzzi Cinayeti#Bilirkişi Raporu

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