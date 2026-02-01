Bilirkişi noktayı koydu... O morluk itilirken oluştu

Haberin Devamı

Yalova Çınarcık’ta, Güllü olarak tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül’de 6 katlı binadaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Buna göre; Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, bilirkişinin yaptığı ön inceleme sonrası Güllü’nün ölümünü ‘cinayet’ olarak değerlendirdi. Başsavcılık, sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu’yu gözaltına almadı, alan açarak günün 24 saati teknik ve fiziki takibe aldı.

ÖNCE MÜŞTEKİ SONRA SANIK

Soruşturmayı yürüten başsavcılık, şüphe duymamaları için Tuğyan Ülkem Gülter’i Yalova’ya çağırıp 3 kez müşteki olarak ifadesini aldı, Sultan Nur Ulu da tanık olarak dinlendi. Tuğyan Ülkem Gülter’in ifadelerindeki çelişkiler de dikkate alındı. Şüpheliler, 9 Aralık tarihinde iddiaya göre kaçma hazırlığındayken polis tarafından yakalandı. Yalova’da bu kez sanık olarak sorgulanan Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanırken, Tuğyan’ın annesini iterek öldürdüğünü itiraf eden Sultan Nur Ulu’ya ise ev hapsi verildi.

Bilirkişinin yaptığı incelemede Güllü’nün olay anında evinin penceresinden dışarı bakarken kızı tarafından arkadan bacaklarından tutularak itildiği tespiti yapılırken, sanatçının otopsisinde ise sol arka baldırında oluşan morluk şüphe oluşturdu. Sultan Nur’un ifadesi ve bilirkişinin tespitinde ise o morluğun nedeninin, Güllü’nün, kızı tarafından itildiği sırada bacağını pencerenin pervazına çarpması sonucu oluştuğu bilgisine ulaşıldı. Güllü’nün yapılan otopsisinde, tırnak aralarından alınan numunelerde boğuşma izine rastlanmadı.

KORKTU GERÇEĞİ SÖYLEYEMEDİ

Tuğyan’ın daha önce sevgilisi nedeniyle Sultan’ı dövdüğü, Sultan’ın yaşanan kavga sonrası Tuğyan’dan korktuğu, olay sonrası bu kez Tuğyan’ın Sultan’ın gerçeği bilip itiraf edeceği için endişe duyduğu bildirildi. Sultan’ın gözaltına alınmadan önce telefon görüşmesinde söylediği, “Ben dayanamıyorum artık. İtiraf edeceğim” sözleri kayda alınıp soruşturma dosyasına konuldu.