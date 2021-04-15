Bilirkişi nedir, bilirkişi nasıl olunur? Bilirkişi olmanın şartları

Bilirkişi, çözümü uzmanlık, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde, oy ve görüşünü sözlü veya yazılı olarak vermesi için başvurulan ve böylece ihtilaflarda uzmanlık konusuna göre adaletin gerçekleşmesine yardımcı olan kişilere deniyor.



Bilirkişi Ne İş Yapar?

Bilirkişi, Savcı veya hakimlerin talepleri doğrultusunda uygun çalışma faaliyetleri içinde bulunur ve bu kişiler uzmanlık alanları kapsamında mahkemeye gerekli tüm bilgileri sunma görevi üstlenirler. Bilirkişi, savcı yahut hakim tarafından görevlendirilebilmektedir.



Bilirkişi nasıl olunur?

Doktor, mühendis, inşaat işçisi, elektrik teknisyeniyseniz veya esnafsanız bilirkişi olabilirsiniz. Tek şart yaptığınız meslekte en az 5 yıllık deneyime (kıdeme) sahip olmak. Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), esnafın bilirkişilik mekanizmasında görev alması için eğitimler düzenliyor.



Bilirkişi Olma Şartları Nelerdir?

Bilirkişi olmak için kişilerin bazı belli başlı şartları taşıyor olması gerekmektedir. Bu doğrultuda kişilerde olması gereken şartlar aşağıda listelenmiştir;

- 25 ve üzeri yaşta olmak,

- T.C. vatandaşı olmak,

- Başka bir adalet komisyonunun listesinde kayıtlı durumda olmamak,

- Meslekten atılmamış olmak ,

- Fiili ehliyete sahip durumda olmak,

- En az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip durumda olmak,

- Herhangi bir suçtan ötürü sabıka kaydının bulunmaması,

- Kendi arzusu dışında bir bilirkişi listesinden çıkarılmamış olmak,

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