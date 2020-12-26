Bilirkişi: Kaptan asli kusurlu

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 5 Şubat 2020 tarihinde pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne, 180 kişinin de yaralanmasına neden olan uçak kazasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, kusur durumunun tespit edilmesi amacıyla 6 kişiden oluşan bilirkişi heyetinin hazırladığı rapor savcılığa ulaştı.

6 kişilik heyet tarafından oyçokluğu ile hazırlanan rapor, soruşturma dosyasına sunuldu. Bilirkişi heyeti, şüpheliler kaptan pilot Mahmut Aslan ve yardımcı pilot Ferdinant Pondaag’ın dışında Sabiha Gökçen ve Yeşilköy kule görevlilerinden iki kişiyi de gerekli uyarıları yapmadıkları, uçuş trafiğini durdurmadıkları gerekçesi ile kusurlu buldu.

YILDIRIM STRES YARATTI

Kaptan pilot Mahmut Aslan’ın, olay günü rüzgârın istikameti ve şiddeti, pist zemininin ıslak oluşu, limit üstü şiddetli kuyruk rüzgârı nedeniyle durma mesafesinin olumsuz etkilenebileceği ve pist dışına çıkma olasılığının olduğu ihtimallerini göz önüne alması gerektiğinin kaydedildiği raporda, ancak Yalova dolaylarında uçağa yıldırım isabet etmesinin verdiği stres ile mevcut meteorolojik koşulların kötü olması ve yolcuların bu hava koşulları nedeniyle olumsuz etkilenmelerinin önüne geçmek amacıyla bir an önce uçağı güvenli bir şekilde indirmeye odaklanması nedeniyle bunu yapamadığının tespit edildiği belirtildi.

‘KONTROLÜ ALMALIYDI’

Raporda ikinci pilot Ferdinant Pondaag’ın bir yıldan kısa süredir Pegasus’ta görev yaptığı belirtilerek, “Herhangi bir düzeltme kaptan pilot tarafından yapılmıyorsa sesli ikaz, hâlâ tepki gelmiyorsa kontrolleri alıp uçağı pas geçirmesi gerekiyordu. Yardımcı pilot Ferdinant Pondaag’ın meydana gelen kazada tali kusurlu olduğu kanaatine varılmıştır” denildi.

KULE ŞEFİ DE ASLİ KUSURLU

Raporda, Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Yeşilköy Havalimanı Yaklaşma Hava Trafik Kontrolörü C ekip şefi, Yeşilköy Havalimanında Hava Trafik Kontrolörü N.B. ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi C ekip şefi, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Hava Trafik Kontrolörü S.K.’nin de asli derecede kusurlu bulunduğu belirtildi.