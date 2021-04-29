Bilirkişi İzmir raporu hazırladı: 22 kişiye gözaltı kararı çıktı

Açıklamada, “3 akademisyen tarafından binaların yıkılma nedeninin standartlara uygun olmayan malzeme kullanımı ve projelendirme hatalarından kaynaklandığı kanaatine varılmıştır. Gönderilen ön raporlarda tespiti yapılan ve daha önce haklarında işlem yapılmayan toplam 22 şüphelinin gözaltına alınması amacıyla ilgili kolluk birimine talimat verilmiştir. Aynı raporda tespiti yapılan 17 kamu görevlisi hakkında 4483 sayılı kanun kapsamında işlem tesis edilmek üzere dosyaları tefrik edilmiştir” denildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen 22 şüpheliden 13’ü, polis operasyonuyla gözaltına alındı.

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