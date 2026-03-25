Bilirkişi ifadesine kanmadı

Haberin Devamı

Cemil Koç (38), ‘tasarlayarak öldürmek’ suçundan, kendisine yardım eden 6 kişi de ‘tasarlayarak öldürmeye yardım etmek’ suçundan tutuklandı. Soruşturma sürerken, Cemil Koç’un, Diyarbakır’da 24 Temmuz 2023’te bir sitenin 8’inci katındaki daireden düşerek ölen birlikte yaşadığı Türkmenistan uyruklu Ejegül Ovezova’nın (29) ölümünde de şüpheli olduğu belirlendi.

‘HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA TERS’

Davanın görüldüğü Diyarbakır 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nin talebi üzerine hazırlanan bilirkişi raporunda, olay yeri inceleme fotoğrafları, kriminal raporlar ve Adli Tıp Kurumu verileri birlikte değerlendirildi. Raporda, ikamet içerisinde çok sayıda noktada kan lekesi bulunduğu, bu lekelerin maktule ait olduğunun tespit edildiği belirtildi. Sanığın olay sonrası vücudundaki çizikleri doktor raporunda ‘kedi tırmığı’ olarak açıklamasının ise hayatın olağan akışına uygun olmadığı ifade edildi. Raporda ayrıca, Adli Tıp Kurumu’nun değerlendirmesine göre Ejegül’ün ölümünün genel beden travmasına bağlı kafa ve yüz kırıkları ile iç kanama sonucu meydana geldiği, yüz bölgesindeki kırıkların düşme öncesi darp sonucu oluşmuş olabileceğinin değerlendirildiği aktarıldı. Tüm bulgular değerlendirildiğinde ise sanık Cemil Koç’un beyanlarının gerçeklik payının düşük olduğu kanaatine varıldığı bildirildi.

Haberin Devamı

Davanın 3’üncü duruşması Diyarbakır 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Tokyaz cinayetiyle ilgili İstanbul’da görülen davaya katılan Cemil Koç’un bu nedenle Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifadesinin alınamaması üzerine duruşma cuma gününe ertelendi.

Ayşe Tokyaz cinayeti davasında ise ikinci duruşma dün İstanbul Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Esra Tokyaz’ın ifadesini Cemil Koç ile paylaşan polisler N.Ç. (44) ile Z.B.’nin (31) dosyası birleştirildi. N.Ç. savunmasında “Cemal Arslan isimli şahıs, yardım etmek için Cemil’in yanındaymış, benim bundan haberim yoktu. Eğer Cemal’in varlığından haberdar olsaydım, Cemil’e yardım etmek için bu kadar çırpınmazdım” dedi. Duruşma savunmaların ardından 30 Haziran ve 2 Temmuz tarihlerine ertelendi.