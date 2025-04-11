Bilirkişi heyeti anlattı... ‘Altın zaman’ verilseydi herkes canlı çıkabilirdi

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Yedi kişilik akademisyen kadrodan oluşan bilirkişi heyeti önceki gün, Meclis’e olay yerinden görüntülerle bir sunum gerçekleştirdi. Komisyonun dinlediği bilirkişi uzmanlarının tespitleri 57 sayfadan oluşan Meclis tutanağına özetle şöyle yansıdı:

GAZ KESME SİSTEMİ YOK: Normalde davlumbazlarda da otomatik söndürme sistemleri olması lazım. Öyle bir şey yok, otomatik gaz kesme sistemleri yok. Vana dekoratif kaplamanın arkasında kalıyor. İçerideki vanalar da ulaşılabilecek yerde değil yani hoplayıp zıplamanız lazım. Dolayısıyla hâlâ o vanalar açık durumda bekliyor. Yangını besliyor.

PERSONEL EĞİTİMSİZ: Saat 3’ü 24 geçe aşağıdan bir çalışan yukarı çıkıyor, resepsiyona ‘Aşağıda yangın var’ diye bağırıyor. Bağırdığı anda gördüğümüz, resepsiyondaki görevlinin ilk yaptığının telefonundan bir yerleri aramak olduğu. Personelin hiçbir eğitimi yok. Hiç yangın tüpü almayı deneyen yok.

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YANGIN DOLABININ ÖNÜ KAPALI: Baş aşçının odasının kapısının önünde yangın tüpü var ama yerlerini bile hatırlamıyorlar. Yangın dolabının içindeki tüp zaten geçmiş tarihli. O dolabın açılmadığını biliyorlar ki lavabonun altına koymuşlar. Aşçıbaşı yangın tüpünü odasının kapısında stoper olarak kullanılıyor, yani kapı kapanmasın diye. ‘Orada söndürme tüpü vardı’ vesaire deyince birileri o tüpü yok etmiş, onu da bulamadık. Kesinlikle yangından sonra alınmış. İşçiler aşağıda kalıyorlar, orada yangın yok. Sigara içecek kadar rahatlar.



ALARM ÇALMIŞ OLSAYDI: Yangın başladığında alarm çalmış olsaydı ‘altın zaman’ dediğimiz yedi-sekiz dakikalık zaman vardı dumanlar üst katlara gidene kadar, herkes çıkabilirdi. Otel müşterilerinin 80 santimden aşağıda sürünerek çıkmaları gerekmiş. Ayakta koşarak çıkmayı deniyorlar görüntülerde, gerçekten vicdansızlık bu.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI 10 DAKİKA UĞRAMIŞ: Otelin iş güvenliği uzmanı 2023’ten sonra yok ve görev süresi boyunca sadece on dakika uğramış.

ACI ÇEKMEDİLER

Heyet, kurbanların ölümüyle ilgili de şu tespitleri yaptı: “Bize gelen suallerden bir tanesi şu: ‘Acaba kızının acı çektiğini annesi görmüş müdür ya da bunlar yanarken acı çekmişler midir?’ Orada en çok acıyı çeken Şevval Şahin isimli kızdır, atlamıştır ve iki gün yoğun bakımda kalmıştır. Diğerleri yangında oluşan karbonmonoksit gazından zehirlenerek, ki açıkçası hani uykuya dalar gibi vefat etmişlerdir, sonra cesetler yanmıştır.”

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OLAY YERİNDE DELİLLER BOZULDU

Bilirkişi heyetinin anlattıkları, ihmallerin yangından sonra da devam ettiğini gösterdi: “Olay yeri incelemeye ilk giden ekip delilleri bozmuş... Paneli yok etmişler yani yanmış olsaydı, biz kalıntısını bulurduk. Yerinden sökülüp alınmış. 39 yıldır bu işlerle uğraşıyorum. Bu tip yangın olaylarında yangın söndürüldükten altı saat içinde numuneleri almak gerek, kimsenin girmemesi lazım. Maalesef, jandarmayla ilgili bir sıkıntımız da var, biraz lakayıtlık var, bunu söylememiz lazım. Bu görüntüler Cumhurbaşkanı’mıza kadar gidiyor.”

400 FİLM SEYRETTİK GİBİ...

“400 gigabyte’a yakın görsel inceledik. 400 gigabyte veri, 400 tane film seyretmek demektir kabaca. Arkadaşın gözleri bozuk, daha da bozuldu, en ufak detayı yakalamanız lazım. Güvenlik kameralarını istedik. Ne hikmetse 22 Şubat’a kadar olan kayıtlar silinmiş. Yangın panelini arıyoruz yani bu bir yere mi saklandı diye. O koridorda insanlar çalışıyor ve biz girdiğimiz zaman bir tanesi geldi ‘Ben sizi kameradan gördüm’ dedi. ‘Sen buraya nasıl girdin, buraya senin girmek yasak’ dedik ve daha sonra başsavcıdan o bütün kameraları da istedik, o kameraları çözümledik ve incelediğimiz şu: Belli tarihlerde orası yol geçen hanına dönmüş, giren, çıkan artık iyi niyetli, ne almışlar, ne götürmüşler bilmiyoruz ama bunlar sorgulanıyor.”