Bilirkişi davasında dosya mütalaa için savcıda

İstanbul 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi hâkiminin mazeretli olması nedeniyle duruşmaya başka bir hâkim çıktı. İmamoğlu, “Durumun farkındayım. Ne yazık ki bu dosyada da hâkim değişikliğine uğradım” dedi. Mahkeme, mütalaanın hazırlanması için dosyanın duruşma savcısına gönderilmesine karar verip duruşmayı 30 Mart’a erteledi.

HEDEF SÜRE 4600 GÜN

Bu arada İBB’ye yönelik ‘yolsuzluk’ iddialarına ilişkin davada duruşma günü de belli oldu. İmamoğlu dahil 402 kişinin yargılanmasına, 9 Mart 2026’da Silivri’de, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki duruşma salonunda başlanacak.

Mahkeme, hazırladığı ‘Yargılama Hedef süre Formu’nda, yargılamanın 4 bin 600 günde tamamlanmasını hedeflediklerini belirtti. Yazıda, “Bu hedefin gerçekleştirilmesinde tarafların ve avukatların katkı ve desteği büyük önem arz etmektedir” denildi.

YARGITAY CEZAYI ONADI

Öte yandan Yargıtay 4. Ağır Ceza Dairesi, İmamoğlu’na havalimanında VIP salonuna alınmaması üzerine Ordu Valisi’ne hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada verilen 7 bin 80 liralık adli para cezasını onadı. Karara 2 üye muhalefet şerhi koydu.