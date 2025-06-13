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Bilirkişi davası Silivri’ye alındı, İmamoğlu katılmadı

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#İmamoğlu#DAVA#Silivri
Bilirkişi davası Silivri’ye alındı, İmamoğlu katılmadı
Emin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2025 07:00

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, bazı soruşturmalarda görev yapan bilirkişinin ismini açıklayarak, ‘yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs’ suçundan açılan davanın ilk duruşması dün Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun karşısındaki duruşma salonunda görüldü. Mahkemenin bu kararının ardından İmamoğlu ve avukatları duruşmanın hukuka aykırı usullerle Silivri’ye alındığı gerekçesi ile duruşmaya katılmayacaklarını açıkladı.

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Davanın görüldüğü İstanbul 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi duruşmadan bir gün önce Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’ndaki duruşma salonun yetersiz olması ve güvenlik gerekçesi ile duruşmanın Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nun karşısındaki duruşma salonunda yapılmasına karar verdi.

Mahkemenin bu kararının ardından İmamoğlu ve avukatları duruşmanın hukuka aykırı usullerle Silivri’ye alındığı gerekçesi ile duruşmaya katılmayacaklarını açıkladı. Duruşma gününde İmamoğlu’nun salonda hazır bulunması için cezaevine yazı yazılmasına karar veren mahkeme, adli tatili de göz önünde bulundurarak duruşmayı 26 Eylül’e erteledi.

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#İmamoğlu#DAVA#Silivri

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