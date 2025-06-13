Bilirkişi davası Silivri’ye alındı, İmamoğlu katılmadı

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Davanın görüldüğü İstanbul 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi duruşmadan bir gün önce Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’ndaki duruşma salonun yetersiz olması ve güvenlik gerekçesi ile duruşmanın Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nun karşısındaki duruşma salonunda yapılmasına karar verdi.

Mahkemenin bu kararının ardından İmamoğlu ve avukatları duruşmanın hukuka aykırı usullerle Silivri’ye alındığı gerekçesi ile duruşmaya katılmayacaklarını açıkladı. Duruşma gününde İmamoğlu’nun salonda hazır bulunması için cezaevine yazı yazılmasına karar veren mahkeme, adli tatili de göz önünde bulundurarak duruşmayı 26 Eylül’e erteledi.