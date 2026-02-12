Bilinmiyor ama öldürüyor

Haberin Devamı

RSV’nin en çok etkilediği iki grup ise yaşlılar ve 5 yaş altı çocuklar.

‘BULAŞICILIĞI YÜKSEK’

Basit bir nezle gibi belirtiler ile kendini gösteren RSV’yi geçiren 100 binden fazla insan hayatını kaybediyor. Ancak bunun büyük bir bölümünü 5 yaş altındaki çocuklar oluşturuyor. Prof. Dr. Vefik Arıca: “RSV mevsimseldir. Türkiye’de kasım ve mart aylarında zirve yapar. 1 yaş altında risk daha da yüksek. 2 yaş altındaki her 10 çocuktan 9’u RSV geçiriyor. Aşısı yok ancak koruyucu bir antikor iğnesi var. Koruyuculuğu yaklaşık 6 ay kadar devam ediyor. Masa, kapı, oyuncak gibi sert yüzeylerde 10 saate kadar yaşayan bu virüsün bulaştırıcılığı bu nedenle çok yüksek. Ellerde ise 1 saate kadar yaşıyor” dedi.

El Bebek Gül Bebek Derneği’nin yaptığı bir araştırma ise bebeklerde zatürre ve bronşitin en önemli nedeni olan RSV’nin aileler tarafından bilinmediğini ortaya koydu. 1061 katılımcı ile yapılan görüşmelerde, bebekleri RSV geçiren ailelerin yüzde 87’si bu virüsü daha önce hiç duymamış.