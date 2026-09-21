Bilinçsiz magnezyum kullanımına dikkat

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Saydan Hürriyet’e şunları söyledi:

“Magnezyum (Mg), insan vücudunun kendisinin üretemediği, besin ya da takviye olarak alınabilen, vücudun çeşitli işlevlerini yerine getirebilmesi için gerekli ve önemli bir mineraldir. Ürünlerin içerikleri, kullanım amaçları ve kişisel ihtiyaçlar birbirinden farklı olabileceğinden, vatandaşların magnezyum kullanırken sosyal medya veya internet üzerindeki öneriler doğrultusunda değil, doktor ve eczacı danışmanlığında eczanelerden temin ederek kullanmalarını öneriyoruz. Magnezyum içeren gıdalar arasında kabak çekirdeği, chia tohumu, ıspanak ve lahana gibi yeşil yapraklı sebzeler, fındık, badem, kaju ve yer fıstığı gibi kuruyemişler, muz ve avokado gibi meyveler, tam buğday ekmeği gibi tam tahıllar, süt ve yoğurt, bitter çikolata bulunuyor. Magnezyum eksikliği, başta emilim bozukluğu yaşayan gastrointestinal sistem hastaları olmak üzere, kronik böbrek rahatsızlığı olanlar, tip 2 diyabetliler, ileri yaştaki bireyler ve aşırı alkol tüketen kişilerde daha sık görülebilir. Vücuttaki magnezyum dengesinin bozulması, yetersiz beslenmenin yanı sıra böbreklerden artan atılım veya bağırsaklardan yetersiz emilim gibi mekanizmalarla ortaya çıkabilir.