Biliminsanlarından müjdeli haber! Bu ilaç koronaya iyi gelecek

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Buse ÖZEL-ABD’li MERCK ilaç firmasının biyoteknoloji araştırmacısı Ridgeback Biotherapeutics ile birlikte geliştirdiği Molnupiravir isimli ilaç, tüm dünyada milyonlarca kişinin ölümüne neden olan koronayı tedavi etmeye aday. Peki gerçekten bu ilaç COVID-19’a karşı etkili olacak mı? Ölümleri durduracak mı?

VİRÜSÜN ÇOĞALMASINI VE BULAŞI DURDURUYOR

Üsküdar Üniversitesi Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Güner Sönmez, yeni geliştirilen ilaçla ilgili şu bilgileri verdi: “Çalışmaya göre, Molnupiravir Gama, Delta, Mu varyantlarına karşı da oldukça etkili. Çalışmaya katılanların tamamında 60 yaş üstü olmak, diyabet hastası, obezite ya da kalp hastalığına sahip olmak gibi en az 1 risk faktörü istendi. Faz 3 ara sonuçlarına göre, Molnupiravir virüsün çoğalmasını durdurdu. Preklinik çalışmalarda, tedavinin bulaşmayı engelleme ve koruyucu olarak etkili olduğu görülmüştü.

HASTANEYE YATIŞLARI YÜZDE 50 ORANINDA ENGELLİYOR

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Ayrıca hafif-orta şiddette COVID-19 hastalarında hastaneye yatış ve ölümü yüzde 50 civarında önlüyor. Plasebo (boş ilaç) grubunun yüzde 14’ü hastanelik olurken, Molnupiravir grubunda bu oran yüzde 7.3 oldu. Bu çalışma randomize kontrollü çift kör bir çalışma olduğu için oldukça değerli. Arjantin, Brezilya, Kanada, Fransa, ABD, İngiltere, Mısır gibi birçok ülkede 170 noktada gerçekleştirilmiş. En kısa zamanda FDA ve diğer ülkelerdeki kurumlara acil kullanım onayı için başvurulacak. Tablet şeklinde günde 2 defa 5 gün alınıyor.”

FDA HEMEN ONAY VEREBİLİR

Prof. Dr. Bülent Ertuğrul: Virüsün çoğalmasını engelleyen bir ilaç. Özellikle risk grubundaki hastalarda, erken dönem kullanıldığında ölümü engellediği gösterilmiş durumda. 2022 yılının başında kullanıma geçebileceğini tahmin ediyoruz ancak FDA daha erken kullanılabilmesi için acil kullanım onayı da verebilir. İlaç çalışmaları sevindirici ancak biz 2022 yılı içinde COVID-19’un bir pandemi olmaktan çıkıp endemik bir hastalığa dönüşmesini bekliyoruz. Aynı influenzada olduğu gibi olmasını bekliyoruz. Fakat o zamana kadar hala yapmamız gereken en önemli şey, aşı oranlarını yükseltip toplumsal bağışıklığı sağlamamız.

ABD 1.7 MİLYON DOZ SİPARİŞ VERDİ

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İlacın üretimini gerçekleştiren Merck firmasından yapılan basın açıklamasında, 2021 sonuna kadar 10 milyon kutu üretileceği belirtildi. Açıklamada, ABD hükümetinin geçtiğimiz haziran ayında 1.7 milyon tam doz tedavi için firma ile anlaşma imzaladığı ve 100’den fazla gelişmekte olan ülke ile de jenerik ilaç anlaşması yapıldığı bilgisi verildi.