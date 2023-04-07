Bilim Kurulu'nun üçüncü toplantısı İstanbul'da gerçekleşiyor

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımlarıyla Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı’nın üçüncüsü, bugün saat 15.00’de İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde başladı. Türkiye'de şehirlerin afetlere daha hazırlıklı ve dirençli hale getirilmesi için oluşturulan Türkiye Ulusal Risk Kalkanı toplantısının ilki Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında İstanbul’da, ikincisi Bakan Kurum’un katılımıyla Gaziantep’te yapılmıştı.

SAHADA YOĞUN ÇALIŞMA YÜRÜTÜLDÜ

Bakan Kurum, toplantıyı, “Depremin üzerinden 60 gün geçti. 6 Şubat sabahı yaşadığımız deprem sebebiyle gerçekten 81 ilimizi yasa boğan ve 81 ilimizde tüm vatandaşlarımızı derinden etkileyen bu depremle birlikte 60 gündür de yoğun bir şekilde devletimiz tüm imkanlarıyla sahada bu çalışmaları yürütüyor.” diyerek başlattı. Bakan Kurum’un, yapılacak değerlendirmelerin ardından yapacağı kapanış konuşmasını saat 18.00’de yapması öngörülüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Depremin üzerinden 60 gün geçti. 6 Şubat sabahı yaşadığımız deprem sebebiyle gerçekten 81 ilimizi yasa boğan ve 81 ilimizde tüm vatandaşlarımızı derinden etkileyen bu depremle birlikte 60 gündür de yoğun bir şekilde devletimiz tüm imkanlarıyla sahada bu çalışmaları yürütüyor. AFAD’ımız koordinasyonunda Türkiye Acil Müdahale Planı tam planı çerçevesinde yapılması gereken süreçleri yürütüyor. Her il kendi içinde koordinasyonunu yine bu plan çerçevesinde yürütüyor” açıklamasıyla toplantıyı başlattı. Toplantıda deprem sonrası bölgede yeniden inşa sürecinde uygulanacak politikalar ile dirençli şehirlerin oluşturulması, Türkiye'de afet risk yönetimine ilişkin çalışmalar konuşulacak.

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Bakan Kurum, bilim kurulu üyelerinin geçtiğimiz hafta deprem bölgesinde saha ziyaretlerinde teknik incelemeler yaptığını ve yine bugüne kadar yaptıkları çalışmalara dair raporları Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli Sekretaryasına sunduğunu belirtti.

Bakan Kurum’un, yapılacak değerlendirmelerin ardından yapacağı kapanış konuşmasını saat 18.00’de yapması öngörülüyor.