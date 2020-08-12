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Haber Giriş: 12.08.2020 - 20:40,Son Güncelleme:

Bilim Kurulu'ndan tavsiye kararı: Yüz yüze eğitim en az 1 ay boyunca başlatılmamalı

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Bilim Kurulu'ndan tavsiye kararı: Yüz yüze eğitim en az 1 ay boyunca başlatılmamalı
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Bilim Kurulu’ndan tavsiye kararında, ''Yüzüze eğitim en az bir ay boyunca başlatılmamalı.'' denildi.

Bilim Kurulu’ndan tavsiye kararında, ''Yüzüze eğitim en az bir ay boyunca başlatılmamalı.'' denildi.

Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası  "Önerimiz, yüz yüze eğitimin, en az bir ay boyunca başlatılmaması, gerekirse online yapılması, yüz yüze eğitime kademeli geçilmesi yönünde." açıklamasında bulundu.

Koca, "Önümüzdeki günlerde Kovid-19 iletişimi konusunda yeni çalışmalar ortaya koymaya çalışacak, düzenlemelere gideceğiz." dedi.

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