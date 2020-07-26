Bilim Kurulu Ã¼yesinden uyarÄ±: Bayram ziyaretine gitmeyin

DÃ¼nya genelinde etkisini sÃ¼rdÃ¼ren ve risk grubu vatandaÅŸlarda Ã§ok sayÄ±da Ã¶lÃ¼me neden olan koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ±nÄ±n bulaÅŸma ihtimalinin normalleÅŸme dÃ¶nemine geÃ§iÅŸle birlikte gÃ¶zardÄ± edilmemesi gerektiÄŸini vurgulayan Prof. Dr. YeÅŸim TaÅŸova, 31 Temmuz PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ baÅŸlayacak Kurban BayramÄ± iÃ§in uyarÄ±larda bulundu.

'BAYRAM RÄ°TÃœELLERÄ°NDAN KAÃ‡ININ'

TaÅŸova, TÃ¼rk toplumunda her bayram bÃ¼yÃ¼klerin elini Ã¶pme ve ziyaret etme ve bununla birlikte kalabalÄ±k ortamlar oluÅŸturma gibi ritÃ¼ellerden bu yÄ±l mutlaka kaÃ§Ä±nÄ±lmasÄ± gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izdi. GeÃ§en Ramazan BayramÄ±'nda olduÄŸu gibi bu bayramda da aile bÃ¼yÃ¼klerine gidilmemesi tavsiyesinde bulunan Bilim Kurulu Ãœyesi TaÅŸova, "Ã–zellikle iÅŸ ortamÄ± iÃ§inde aktif olarak bulunan kiÅŸiler bÃ¼yÃ¼klerini bu ÅŸekilde tehlikeye atmamalarÄ± gerekiyor" dedi.

'SOSYAL MESAFEDE BAYRAMLAÅžIN'

Bayram ziyaretlerine gidildiÄŸinde pandemi tedbirlerine tam anlamÄ±yla uyulmasÄ± gerektiÄŸinin Ã¶neminden bahseden Prof. Dr. YeÅŸim TaÅŸova, "Olur da gidilirse Ã¶zellikle yaÅŸlÄ± ve risk grubundakiler iÃ§in 1,5-2 metre mesafede bulunarak, el hijyenine dikkat etmek ve maske kuralÄ±na uymak gerekiyor. Toplu halde yenilen yemekler, ziyaretler olmasÄ±n. Ziyaret etmeyelim. Telefon var, gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ konuÅŸma var, bu seneyi bÃ¶yle geÃ§irelim. Bunun baÅŸka yolu yok. Hele ki toplumda vakalar artarken bÃ¶yle bir riske kimseyi atmamak gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" diye konuÅŸtu.

'YAPAY ELLE DAHÄ° TOKALAÅžMA YOK'

KurbanlÄ±k alÄ±mÄ±ndaki tokalaÅŸarak yapÄ±lan pazarlÄ±kla ilgili sosyal medyada gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ 'yapay el' Ã¶rneÄŸini veren TaÅŸova, hiÃ§bir ÅŸekilde bu durumun kabul edilir olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"KurbanlÄ±k alÄ±mÄ±ndaki tokalaÅŸma iÃ§in sosyal medyada gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼m araya yapay bir el koymuÅŸlar. O ÅŸekilde anlaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. O da olmayacak, o da bir ritÃ¼el bizim iÃ§in. BÃ¼tÃ¼n bunlardan vazgeÃ§meliyiz. BilindiÄŸi gibi sosyal mesafe, maske, temizlik ve havalandÄ±rma gibi Ã¶nlemler Ã§ok Ã¶nemli. Bu dÃ¶nemi bÃ¶yle geÃ§ireceÄŸiz. Ã–zellikle ikinci dalgayÄ± beklerken daha dikkatli olmak gerekiyor."

ETLERÄ° KAPIYA BIRAKIN

Kurban kesiminin ardÄ±ndan etlerin daÄŸÄ±tÄ±lÄ±rken kapÄ±ya bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ±n daha gÃ¼venli olacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren Prof. Dr. YeÅŸim TaÅŸova, "Belediye ve kurumlarÄ±n ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ±, hijyen ortamÄ±nÄ±n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± alanlarda, daha kontrollÃ¼ olan kÄ±sÄ±mlarda bu gÃ¶revin yerine getirilmesi ÅŸart ve koÅŸul. Etlerin daÄŸÄ±tÄ±mÄ± da sosyal mesafe korunarak yapÄ±lmalÄ±. KapÄ±ya bÄ±rakÄ±larak, mesafe korunarak yapÄ±labilir. Maske kullanÄ±mÄ±na dikkat edilerek daÄŸÄ±tÄ±labilir. Gidip evde oturma, kalabalÄ±k bir ortam oluÅŸturup o ÅŸekilde daÄŸÄ±tmanÄ±n da olmamasÄ± lazÄ±m" diye konuÅŸtu.

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