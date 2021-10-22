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Bilim Kurulu Üyesi'nden 'Kovid-19 aşısı zorunlu olsun' önerisi

#Koronavirüs#Aşı#Prof. Dr. Alper Şener
Bilim Kurulu Üyesinden Kovid-19 aşısı zorunlu olsun önerisi

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, kış ayları öncesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının yükselişe geçtiğini belirterek, salgınla mücadelede tüm yaş grupları için aşının zorunlu hale gelmesi gerektiğini savundu.

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İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Şener, AA muhabirine Sağlık Bakanlığının ülke genelinde uyguladığı koruyucu Kovid-19 aşılarının 12 yaş ve üstündekilere ücretsiz uygulanmaya devam ettiğini hatırlattı.

Sağlık çalışanlarının 2 yıldır salgına karşı verdiği mücadeleye rağmen hala hastanelerde aşısız Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğünü belirten Şener, "Böyle vakalar görünce çok üzülüyoruz. 70'li, 80'li yaşlarda, 3. doz aşılama zamanı gelen kişiler geliyor. Bakıyoruz bir doz aşı bile olmamış. Niye olmadığını sorduğumuz zaman ise bize, 'Uygun görmedim. Etrafımdaki konuşmalardan etkilendim.' gibi cevaplar veriyorlar. Tabii son pişmanlıkları fayda etmiyor. Birçoğu sağlık durumlarının kötüleşmesinin ardından uzun süre yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor." dedi.

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Şener, özellikle hastanelerde tedavi gören aşısız genç hasta sayısının her geçen gün arttığını, Kovid-19'u atlatsalar bile bu kişilerin akciğerlerindeki şikayetlerin kalıcı hale gelebildiğini anlattı.

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Kovid-19 salgınıyla mücadelede kış aylarının önemli olduğunun altını çizen Şener, şunları kaydetti:

"Kış aylarında havaların soğumasıyla vatandaşlar kapalı alanlarda daha çok vakit geçirmeye başlayacak. Bu da maske, mesafe, hijyen ve aşı gibi önlemlerin alınmaması durumunda yeni vaka sayıları ve ölüm sayılarındaki artışın olabileceğini gösteriyor. Türkiye'de 2 koruyucu Kovid-19 aşısı var. Kış dönemi öncesi vatandaşlar bu salgından korunmak için hangisi olursa olsun 2 doz aşı olmaları lazım. 2 doz oldukları zaman Kovid-19'a karşı koruyuculuk yelpazesi içinde kalacaklar. Bu virüs enfeksiyonuyla karşı karşıya kaldıkları zaman ölümcül tabloyla karşılaşma ihtimaliniz düşecek. Türkiye'de 18 yaş üzerindeki ciddi bir grup hala aşı yaptırmadı. Kış aylarında toplumsal bağışıklığı kontrol altına alabilmek için yaş grubundan bağımsız olarak aşının mutlaka zorunlu hale getirilmesi lazım. Yoksa vaka ve ölüm sayılarında tırmanış göreceğiz. Kış dönemi hepimiz için zor geçecek. "

Şener, virüsle karşı karşıya kalabilen sağlık çalışanları başta olmak üzere eğitimciler ve market çalışanları gibi meslek gruplarının aşılanmalarının çok büyük öneme sahip olduğunu aktardı.

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AŞI KARŞITLIĞINA TEPKİLER

Şener, Türkiye'de aşı olmamak için direnen bir grubun olduğunu, yaptıkları açıklamalara bir bilim insanı olarak anlam veremediğini söyledi.

Aşı karşıtlarının ısrarla direndiğinin altını çizen Şener, "Kendilerini ikna etme çabalarından uzak tutuyorlar. Aşı olmamalarının ötesinde etraflarındaki kişilerin de aşı olmaması için çaba sarf ediyorlar. Bu tamamen yalın bir şekilde aşı karşıtlığından çıktı gibi görünüyor. Ülkenin sağlık politikalarına, sağlık önceliklerine ve ülkenin sağlıkla ve Kovid-19 ile ilgili önceliklerine karşı durmak anlamına geliyor. Kovid-19 ile verilen mücadeleyi sekteye uğratmaya yönelik bir mücadeleye döndü." ifadesini kullandı.

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#Koronavirüs#Aşı#Prof. Dr. Alper Şener

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