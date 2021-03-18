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Gündem
Gizem KARADAĞ / DHA
Haber Giriş: 18.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Bilim Kurulu üyesinden bir hafta uyarısı: Hastaneler dolabilir

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Bilim Kurulu üyesinden bir hafta uyarısı: Hastaneler dolabilir

Yeni kontrollü normalleşmenin ardından vakalar artarken hastaneye yatışlarda henüz bir yoğunluk yaşanmadı. Ancak Bilim Kurulu üyesi Levent Akın uyardı: “Belirtileri takip eden 5 ile 7’nci günde bazı kişilerde tablo ağırlaşıyor. Demek ki bir hafta sonra hastaneye yatışlarda bir artışla da karşılaşabiliriz.”

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, koronavirüs salgınıyla mücadelede normalleşme sürecinin etkilerinin görülmeye başlandığını söyledi. Prof. Dr. Akın, il il 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarının yer aldığı güncel risk haritasını şu sözlerle değerlendirdi: "Şubat ayında Türkiye'ye giren İngiliz varyantının yayılma, bulaşma özelliği çok yüksek olduğu için mart ayında eski önlemler, kısıtlamalar sürdürülse bile yine bir şekilde vaka artışı bekleniyordu. Şu anda vaka sayıları 15 bine gelmiş belki daha da fazla olabilir. Saptananlar bunlar çünkü.

Bilim Kurulu üyesinden bir hafta uyarısı: Hastaneler dolabilir

5-7’NCİ GÜN ÖNEMLİ

Başvurularda artışlar olduğunu duyuyorum. Hastaneye başvurularda artışlar var; ama yatışlarda öyle çok yüksek bir artış yok. Hastalık belirtileri takip eden 5 ile 7’nci günde bazı kişilerde tablo ağırlaşıyor. Buna bağlı olarak hastaneye yatırıyoruz. Demek ki bir dahaki hafta gerçekten Türkiye'deki tablo ağırlaşmaya gidiyorsa, bir dahaki hafta hastaneye yatışlarda bir artışla da karşılaşabiliriz. Hastaneye yatmak tabii ki kaybedeceğimiz insan sayısının artma olasılığını gösteriyor."

Bilim Kurulu üyesinden bir hafta uyarısı: Hastaneler dolabilir

‘EN SİNSİ MUTANT’

Prof. Dr. Levent Akın, mutasyonlu virüsün artan vaka artışlarına etkisini değerlendirerek, "Türkiye'de şu anda dolaşımdaki mutasyonu virüsün yüzde 50-60'ı İngiliz varyantı. Vuhan tipi virüsle, meşhur İngiliz tipi virüsün bir karışımını yaşıyoruz. Bu arada sinsi sinsi araya girmek isteyen Güney Afrika mutantı var. O biraz daha sıkıntılı. Şu anda Türkiye'de çok yaygın değil ama o da bir süre sonra yaygınlaşabilir" dedi. 

CAMİDE AŞI NOKTASI

İstanbul Bahçelievler’de, her gün farklı bir cami avlusuna kurulan aşılama noktasında 65 yaş ve üzeri vatandaşlar aşılanıyor. 

Bilim Kurulu üyesinden bir hafta uyarısı: Hastaneler dolabilir

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