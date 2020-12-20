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Haber Giriş: 20.12.2020 - 23:48 | Son Güncelleme:

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: “2021’de yeni bir küresel dalgalanmaya neden olabilir”

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Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: “2021’de yeni bir küresel dalgalanmaya neden olabilir”
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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, “İngiltere’den bildirilen B.1.1.7 virüsü, 2021’de yeni bir küresel dalgalanmaya neden olabilir” dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, İngiltere’de ortaya çıkan mutasyona uğramış Covid-19 hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İngiltere’den bildirilen B.1.1.7 virüsü, 2021’de yeni bir küresel dalgalanmaya neden olabilir. Bu virüste gözlenen N501Y, Spike 69-70 del ve P681H mutasyonlarının, virüsün daha kolay ve hızlı yayılmasına neden olabileceği, hastalığı geçirenlerde ve aşılananlarda oluşan bağışıklıktan kurtulmasını sağlayabileceği öngörülüyor. Hastalığın kliniğini, risk gruplarını ve şiddetini değiştirip değiştiremeyeceğini ise şimdilik bilemiyoruz. Umarım kötü senaryo gerçekleşmez. Ama dikkatli olmamız ve tedbirlere uymakta ihmalkârlık yapmamamız gereken günlerdeyiz” ifadelerini kullandı.

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