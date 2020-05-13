Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ünal: ‘Bunun bedelini Türkiye öder’

Ünla’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"BEDELİNİ TÜM TÜRKİYE ÖDER"

(Bulaş oranı kaça kadar çıkarsa büyük bir risk anlamına gelir ve normalleşmeden geri adım atılır?) "İhtisas alanı salgın bilimi olan arkadaşlarımız var. Onlar, Sağlık Bakanlığı’ndaki profesyonel ekiple birlikte yakından takip ediyorlar. Orada hedef 1 ve 1’in altıydı. Eğer bu tekrar 2’ye doğru kıpırdanma görülürse, o zaman arkadaşlarımız gerekli uyarıları yapacaklardır. Bilim Kuruluı tavsiyesi olarak gündeme gelecektir. 3-5 gün sonra bile yorum yapmak çok zor. Bir satranç tahtası var önümüzde. Türkiye virüs ile satranç oynuyor. Biz adım atıyoruz, onun cevabını görüyoruz, onun cevabına göre yeni adımlar planlıyoruz. Ona göre ilerde ne yapacağı daha bilimsel bir konu ve arkadaşlarımız günü geldiğinde bunu söyleyecektir.

Tüm bu atılacak adımlar her şey virüsle aramızdaki kavgaya bağlı ve şuan virüse karşı tek silahımız, maske, sosyal mesafe, evden mümkün olduğunca çıkmamak ve el temizliğine dikkat etmek. Bunlar 4 basit kural gibi görünüyor ama hayat kurtarıcı. Bundan başka bir yol yok. Sıcak bir yaz akşamı parkta 8-10 kişi bir araya gelip sohbet etmek, bir iki lokma bir şey yemek çok keyif verici olabilir. Ama bunun bedelini tüm Türkiye öder. Bu iş bu kadar açık.

Ben asla ‘normalleşme’ demiyorum. ‘Yeni normalleşme’ diyorum. Mesafeli, güvenli sosyal yaşam… Sayın Cumhurbaşkanımız altını çize çize söylüyor. Maske, mesafe, hijyen diye söyledi, bunu vatandaşlarımızın öğrenmiş olması lazım. Hepimiz insanız, isteklerimiz oluyor.

Benim şahsi fikrim, çocuklar da öğrendi bu fikri. Çocuklarda hafif seyrediyor demek çok doğru olmayabilir. Yayılımı azaltmamız lazım. Sosyal mesafenin sağlanamayacağı yerde maskeli olmalarında fayda görüyorum.

(Türkiye’de 36 bin ‘hayalet taşıyıcı’ var açıklaması) Bunun için matematik hesaplamalar var. Farklı yöntemlerle hesaplanabilir. Salgının hangi dönemde olduğuna da bağlıdır. Yüzde 2 ile yüzde 20 arasında oran verilebilir. Şuan Türkiye hangi basamaktadır diye net bir şey söyleyemeyiz. Toplumda 36 bin ya da 50 bin hayalet taşıyıcı var. Bunun pratik bir sonucu yok. Pratik sonuç karşınızdaki herkesin hayalet taşıyıcı diye davranmaktır. Karşınızdaki herkesten bulaşabilir diye davranmanız, ona göre tedbir almanız lazım.

"TEDBİRSİZLİK İLE BERABER ARTIŞ HEMEN KAPIMIZDA BEKLİYOR"

Biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz şuanda. Buna rağmen ufak tefek oynamalar oluyor. Kurallarda esneme meydana gelirse çok daha fazla oynamalar olabilir. Bugünleri kritik olarak düşünüp, hele hele bu yeni normale geçişimizin ilk günleri, hepimizin çok dikkat ediyor olması lazım. Virüs yokmuş gibi davranırsak, bulaşacağından emin olabiliriz. Diğer ülkelerden ders almak çok önemli. Almanya, Fransa, Güney Kore, Japonya... Tedbirsizlik ile beraber artış hemen kapımızda bekliyor. Aman çok dikkatli olalım."