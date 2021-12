Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Şener aşılama hedefini açıkladı

Haberin Devamı

Sağlık Bakanlığı'nın aldığı kararla bir süre önce 3'üncü doz Biontech aşısı uygulanmaya başlandı. Çok sayıda kişi, aşısını olmak için sağlık merkezlerinin yolunu tuttu. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alper Şener de Covid-19 salgınının seyriyle ilgili açıklamada bulundu. Aşılanmış popülasyon sayesinde hastanelerde yoğunlaşma ve kümelenme olmadığını belirten Prof. Dr. Şener, "Ayaktan gelen vaka sayıları anlamında ciddi bir artış yok. Yoğun bakımlarda yatak sıkıntısı yok. Avusturya ve Almanya'da yoğun bakımda ciddi bir yatak sıkıntısı var. Yatar hasta sayısına baktığımızda ek Covid-19 Servisi açmayı gerektirecek durum yok. Daha önceki dönemlerde bu sayıların üzerine çıktığında ya da daha az olduğunda yoğunlaşmalar olmuştu. Şu an o kümelenmeyi yaşamıyoruz ama bu yaşamayacağız demek değil. 3'üncü doz için şu an tüm sağlık tesisleri açık ve sizleri bekliyor. Daha önce hiç aşılanmamış gruba da seslenip, aşı olmaya davet ediyorum" dedi.



'65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN ÖNEMLİ'



Salgından güvenli çıkabilmenin yolunu açıklayan Prof. Dr. Alper Şener, aşılanmaya vurgu yapıp, "Elimizde ölümü yüzde 99, yoğun bakıma yatışı ise yüzde 90 önleyen bir aşı var. Türkiye aslında varlık içinde yokluk çekiyor. Bunun nedeni Türkiye, dünyada etkili olduğu bilinen 2 önemli aşının tedarik sıkıntısının yaşanmayıp uygulanabildiği ülke. Sağlık çalışanları ve personelleri 7/24 bu aşıyı yapmak için hazır. Halihazırda, sosyal medyadaki aşı karşıtlığını bilinçli, bilinçsiz körükleyen paylaşımların da etkisiyle istediğimiz aşılama hızına sahip değiliz. Aşılama oranlarımız aslında çoğu Avrupa ülkesinin üstünde. AB de yüzde 41 aşılama oranı varken, bizde yüzde 60'larda. Bunu daha iyi seviyelere çıkarmamız gerek. Şu an varyantlar var. Biz de Portekiz örneğinde olduğu gibi aşılama oranımızı yüzde 80'in üzerine çıkarmamız gerek. Belki insanlar duymaktan bıktı ama kış dönemi başladı. Bu periyotta ne kadar çok kişiyi aşılarsak ne kadar çok kişi 3'üncü dozunu olursa o kadar iyi" diye konuştu.