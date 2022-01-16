Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü'den uyarı: Sportif müsabakalar 'bulaş' riski taşıyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Konutta üretim yılıKonutta üretim yılı#Konut
Demirören Şirketler Grubundan Ali Mahir Başarır hakkında tazminat davasıDemirören Şirketler Grubu'ndan Ali Mahir Başarır hakkında tazminat davası#Ali Mahir Başarır
Güzellik kraliçeliğinden mafya patronluğuna... İtalyanın Godmotherı 86 yaşında hayatını kaybettiGüzellik kraliçeliğinden mafya patronluğuna... İtalya'nın 'Godmother'ı 86 yaşında hayatını kaybetti#Organize Suç
Tavan arasından Kanuni çıktıTavan arasından Kanuni çıktı#Kanuni Sultan Süleyman
Mahkeme son kararını verdi Djokovic sınır dışı edilecekMahkeme son kararını verdi! Djokovic sınır dışı edilecek#Novak Djokovic
O tantunici sinek avlıyor... İğrençsin patronO tantunici sinek avlıyor... İğrençsin patron#Tantuni
En acı bekleyiş... Nefesler tutuldu Film gibi operasyonEn acı bekleyiş... Nefesler tutuldu! Film gibi operasyon #ABD
Büyükelçi toplantıda Çavuşoğlu’nu görünce şaşırarak sordu: ‘Sayın Bakan, siz Çin’den ne ara döndünüz’Büyükelçi toplantıda Çavuşoğlu’nu görünce şaşırarak sordu: ‘Sayın Bakan, siz Çin’den ne ara döndünüz?’#Mevlüt Çavuşoğlu
Meteoroloji uyarmıştı... İstanbul beyaza büründüMeteoroloji uyarmıştı... İstanbul beyaza büründü#İstanbul
Sandığınızdan çok daha yaygın Tuvalete gitmemek için tüm gün su içmiyordumSandığınızdan çok daha yaygın! 'Tuvalete gitmemek için tüm gün su içmiyordum'#Sağlık
Peygamber soyundan gelir, kimseye söylemezPeygamber soyundan gelir, kimseye söylemez#Yıldırım Kaya
Gönderilen tebligat şoke etti VAR konuşmaları da yayınlansınGönderilen tebligat şoke etti! 'VAR konuşmaları da yayınlansın'#MHK
3 Oscar ödüllü yazar ve yönetmen Oliver Stone: Beni şekillendiren her şeyi kitapta anlattım3 Oscar ödüllü yazar ve yönetmen Oliver Stone: Beni şekillendiren her şeyi kitapta anlattım#Oliver Stone
Edis ile Meryem Şahin yanlış açı kurbanı mıEdis ile Meryem Şahin yanlış açı kurbanı mı?#Edis
Babür Şah ve HindistanBabür Şah ve Hindistan#Babür Şah
HABERLERGündem Haberleri

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü'den uyarı: Sportif müsabakalar 'bulaş' riski taşıyor

#Koronavirüs#Omicron#Sağlık Bakanlığı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlüden uyarı: Sportif müsabakalar bulaş riski taşıyor

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sportif müsabakaların virüsün bulaşma açısından risk taşıdığını belirterek, "Mesafeyi korumanız mümkün değil. Mücadele var. O mücadele ortamında bulaşma riski yüksek" dedi.

Haberin Devamı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sportif müsabakalarda virüsün bulaşma açısından risk taşıdığını söyledi.

Prof. Dr. Özlü, "Bütün takımlara baktığımızda her takımda çok sayıda oyuncu pozitif çıktı. Futbol dışındaki diğer sportif müsabakalar da bulaşma açısından risk taşıyor. Çünkü sportif müsabakalarda yarış var. Yani kıran kırana yarış yapıyorsunuz. Mesafeyi korumanız mümkün değil. Mücadele var. O mücadele ortamında bulaşma riski yüksek. Gerek maçlarda gerek antrenmanlarda bu risk var. Oyuncular ve oradaki destek ekibi arasında yayılıyor. Seyirciler için de hani aynı şey geçerli. Çünkü tribünde coşku var, insanlar slogan atıyorlar. Kalabalık, yan yanalar mesafeyi koruyamıyorlar. Maske kullanmayanlar var. Dolayısıyla bulaşma riski oralarda yüksek. Yani mesafenin korunması, maske takılması. Hani bunlar önemli. Açık havada da olsa bunlar önemli tabii” diye konuştu.

Haberin Devamı

‘HASTALIĞI GEÇİREREK BAĞIŞIKLIK SAĞLAMIŞ OLACAKLAR’

Omicronun çok hızlı yayılmasıyla çok sayıda hastalanan kişide bağışıklık oluşturacağını belirten Prof. Dr. Özlü, şöyle konuştu:
"Yeni varyantın çok daha hızlı yayılması, çok sayıda kişiyi hastalandırması, onlarda bir bağışıklık oluşturacak. Aşı yaptırmamış ya da aşıya ulaşamamış ülkeleri düşünürseniz pek çok yoksul ülkede aşıya ulaşılamıyor ya da aşıya ulaşılan ülkelerde de hani aşı yaptırmak istemeyenler var. Onlar da bu şekilde hastalığı geçirerek bağışıklık kazanmış olacaklar gibi duruyor. Eğer ağır bir hastalığı oluşturmazsa şimdi gördüğümüz gibi hafif seyrederse ölümcül olmazsa hastanelerde doluluk, yoğunluk oluşturmazsa bu dalga sonuç itibarıyla çok sayıda kişinin bağışıklık hale gelmesine neden olabilir ve önümüzdeki süreçte pandemide ılımlı hale dönüşme ya da süreğen bir hastalığa dönüşme durumu olabilir. Umarım böyle olur. Bu senaryolardan ve olasılıklardan bir tanesi. Böyle olacak diyemem ama böyle olabilir. Tabii kötü senaryo da var. Çok sayıda kişinin hastalanması, hastanelerin dolması, ölümlerin artması. Böyle beklentiler de var. Umarım bu kötü senaryo gerçekleşmez”

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Koronavirüs#Omicron#Sağlık Bakanlığı

BAKMADAN GEÇME!

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

#Bitki
Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü Robert Durstün filmlere konu olmuş hikayesi

Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü! Robert Durst'ün filmlere konu olmuş hikayesi

#Robert Durst
Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

#Tatil

BAKMADAN GEÇME!

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

#Bitki
Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü Robert Durstün filmlere konu olmuş hikayesi

Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü! Robert Durst'ün filmlere konu olmuş hikayesi

#Robert Durst
Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

#Tatil