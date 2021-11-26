Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü'den korkutan sözler: Vaka sayıları...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Dünyada B.1.1.529 alamı... Flaş aşı açıklamasıDünyada B.1.1.529 alamı... Flaş aşı açıklaması#Koronavirüs
Profesör unvanıyla göreve başlamıştı... Her şeyi sahteProfesör unvanıyla göreve başlamıştı... Her şeyi sahte#Zulâl Atalay Laçin
Yunanlar bile şaşırttı İzleyenler anlam veremedi, son yarım saatte...Yunanlar bile şaşırttı! İzleyenler anlam veremedi, son yarım saatte...#Fenerbahçe
Kavcıoğlundan enflasyon açıklaması: Tüm araçları kullanacağızKavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması: Tüm araçları kullanacağız#Enflasyon
Apple Türkiyeden zam kararı İşte zamlı iPhone fiyatlarıApple Türkiye'den zam kararı! İşte zamlı iPhone fiyatları#Apple
Tarım Bakanlığı görüşe açtı... Gıda etiketlerinde önemli değişiklikTarım Bakanlığı görüşe açtı... Gıda etiketlerinde önemli değişiklik#Gıda
İzmirde deprem konutları bugün depremzedelere teslim edilecekİzmir'de deprem konutları bugün depremzedelere teslim edilecek#İzmir
Dünya onu bu kare ile tanımıştı... Afgan kızının akıbeti belli olduDünya onu bu kare ile tanımıştı... 'Afgan kızı'nın akıbeti belli oldu!#Afganistan
Bekçiyi şehit etmişti Kendini böyle savunduBekçiyi şehit etmişti! Kendini böyle savundu#İstanbul
Anlaşma tamamlandı, onay verildi İki Türk şirketi birleşiyorAnlaşma tamamlandı, onay verildi! İki Türk şirketi birleşiyor#SPK
E-Devlet şifresiyle dublörlü dolandırıcılık Yakayı böyle ele verdilerE-Devlet şifresiyle dublörlü dolandırıcılık! Yakayı böyle ele verdiler#Dolandırıcılık
Yarı yaşındaki sevgilisiyle aşkı buldu: Bir türlü ayrılamadılarYarı yaşındaki sevgilisiyle aşkı buldu: Bir türlü ayrılamadılar#Casey Affleck
Macronu çileden çıkaran teklif Ortalık karıştı, şaşırtan iptal kararı...Macron'u çileden çıkaran teklif! Ortalık karıştı, şaşırtan iptal kararı...#İngiltere
Genco Erkal’a açılan dava: Zincirleme lüzumsuzluklarGenco Erkal’a açılan dava: Zincirleme lüzumsuzluklar#Genco Erkal
Fenerbahçenin Konferans Ligindeki muhtemel rakipleri Zorlu takımlar...Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri! Zorlu takımlar...#Fenerbahçe
HABERLERGündem Haberleri

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü'den korkutan sözler: Vaka sayıları...

#Prof. Dr. Tevfik Özlü#Koronavirüs#Bilim Kurulu

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Pandemide ilk dalgayı yaşadığımızda bu kadar yüksek vaka veya ölüm sayıları yoktu. Dalgalanmalar oluyor, kimi zaman azalıyor kimi zaman artıyor ama genel olarak baktığımızda vaka sayıları yüksek" dedi.

Haberin Devamı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, pandeminin dünya genelinde yüksek seyrettiğini belirterek, "Genel olarak bakıldığında vaka ve ölüm sayıları hala çok yüksek. Aslında geçen sene pandemi başladığında, ilk dalgayı yaşadığımızda bu kadar yüksek vaka veya ölüm sayıları yoktu. Hatırlarsanız 2020'nin mart ve nisan aylarındaki ilk dalgada sokağa çıkma yasakları, kapanmalar ve kısıtlamaların olduğu dönemde bugünkü kadar vaka ya da ölüm sayısı yoktu. Bugün itibarıyla pandeminin dalgalar şeklinde süregittiğini biliyoruz. Kimi zaman belli bölgeler ve illerde vaka sayıları artıyor, sonra oralarda azalırken başka yerlerde artmaya başlıyor. Dikkat ederseniz; bundan 2 hafta önce Batı Karadeniz’deki illerde vaka sayıları ciddi artış göstermişti. Orada vakalar azalırken, şimdi Orta Karadeniz'de ve Ordu’da vaka sayılarında artış gördüm. Onu takiben Doğu'ya doğru dalgalanma olur mu olmaz mı hep beraber göreceğiz" dedi.

'HER GÜN 200 KADAR YURTTAŞIMIZI KAYBEDİYORUZ'

Virüsün dolaşmaya, bulaşmaya, hastalandırmaya ve öldürmeye devam ettiğini söyleyen Prof. Dr. Özlü, "Her gün 200 kadar yurttaşımızı kaybediyoruz. Bunu kanıksadık gibi. Onun için belki rakamlar bize eskisi kadar uyarıcı olmuyor. Her gün adeta bir uçak düşmüş gibi 200 yurttaşımızı kaybediyoruz. Aşılanma başta olmak üzere tedbirlere uymaya devam edeceğiz. Salgın hiçbir şekilde azalmış, bitmiş ya da hızını kesmiş değil. Dalgalanmalar oluyor, kimi zaman azalıyor kimi zaman artıyor ama genel olarak baktığımızda vaka sayıları yüksek" diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Prof. Dr. Tevfik Özlü#Koronavirüs#Bilim Kurulu

BAKMADAN GEÇME!

Ata Demirerden nostaljik paylaşım Kuşadası 1989

Ata Demirer'den nostaljik paylaşım! 'Kuşadası 1989'

#Ata Demirer
Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Aliye çok aşığım

Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Ali'ye çok aşığım

#Hazal Kaya
Bir milyarlık tablonun sırrı... Dünya Mark Rothkonun eserini konuşuyor

Bir milyarlık tablonun sırrı... Dünya Mark Rothko'nun eserini konuşuyor

#Soyut Dışa Vurumculuk