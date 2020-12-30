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Haber Giriş: 30.12.2020 - 23:08 | Son Güncelleme:

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kara'dan koronavirüs aşılarıyla ilgili dikkat çeken tespit

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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kara'dan koronavirüs aşılarıyla ilgili dikkat çeken tespit
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Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Ahmet Hakan'ın CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında kritik açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Kara, corona virüsü aşılarının güvenilirliğini anlatırken dikkat çeken bir benzetme kullandı. Ateş. Kara, aşıların otomobile binip bir yere giderken aldığımız riskten 100 kat daha güvenli olduğunu anlattı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'nde görev yapan Prof. Dr. Ateş Kara, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın CNN Türk ekranlarında yayınlanan Tarafsız Bölge Programı'na konuk oldu.

Türkiye'nin ana gündem maddeleri arasında Çin'den bu sabah Türkiye'ye getirilen koronavirüs aşıları başı çekerken, Prof. Dr. Ateş Kara önemli açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs aşılarının Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu tarafından test edileceğini anlatan Ateş Kara, aşıların yakın dönemde eczanelerde satılmasının beklenmediğini belirtti. Kara, "Dünyanın talebi çok fazla. Çin'in üreteceği inaktif aşı üretimi 500 milyon doz civarında. Aşıların eczanelerde satılması en iyi ihtimalle 1,5-2 senede olur" dedi.

Aşıların güvenilirliğine ilişkin kritik bir benzetme yapan Prof. Dr. Kara, "Eğer siz bugün otomobile binip herhangi bir yere gidiyorsanız aşı ondan 100 kat daha güvenli. Otomobille giderken aldığımız riskten 100 kat daha güvenli. Bu da en riskli aşıyla ilgili bir durum" ifadelerini kullandı.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kara, CNN Türk'te açıklamalarda bulunduHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'nde görev yapan Prof. Dr. Ateş Kara, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın CNN Türk ekranlarında yayınlanan Tarafsız Bölge Programı'na konuk oldu. Türkiye'nin ana gündem maddeleri arasında Çin'den bu sabah Türkiye'ye getirilen koronavirüs aşıları başı çekerken, Prof. Dr. Ateş Kara önemli açıklamalarda bulundu.
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