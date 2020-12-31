Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara kimdir? Prof. Dr. Ateş Kara'nın biyografisi ve hayatı
Prof. Dr. Ateş Kara'nın biyografisi yaptığı açıklamaların ardından gündeme geldi. Korona virüsle ilgili çarpıcı bilgiler veren Kara, son olarak aşıların güvenilirliği konusuna dikkat çekti. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği genel sekreteri görevini yürüten Prof. Dr. Ateş Kara, 1998-1999’da Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başasistanlığı görevini yürüttü. Bilim Kurulu üyesi olan Kara, 2010 yılında profesör unvanını aldı. Peki, Prof. Dr. Ateş Kara kimdir? İşte, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'nın hayatıyla ilgili merak edilenler.
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, koronavirüs salgınıyla ilgili yaptığı açıklamaların ardından dikkatleri üzerine topladı. Koronavirüs aşısının riskiyle ilgili değerlendirmeler yaparak yeniden gündeme gelen Kara, kamu kurum ve kuruluşlarında farklı danışmanlık görevlerinde bulunuyor.
PROF. DR. ATEŞ KARA KİMDİR?
Prof. Dr. Ateş Kara , Ankara Lisesi’ni ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İng)’ni bitirdi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini 2000’de tamamladı. 1998-1999’da Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başasistanlığı yaptı.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi’nde çocuk enfeksiyon hastalıkları yan dal ihtisasını 2002’de bitirdikten sonra aynı ünitede çalışmaya devam etti.
2004 yılında pediatri doçenti, 2010 yılında profesör oldu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim üyesi olan Dr. Ateş Kara, halen Enfeksiyon Hastalıkları Derneği genel sekreteri görevini de yürütmektedir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında farklı danışmanlık görevleride bulunmaktadır.
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