Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Akın'dan 'maske' sözleri

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
BM Güvenlik Konseyi toplandı Rusya düellosuBM Güvenlik Konseyi toplandı! Rusya düellosu#BM Güvenlik Konseyi
Altında Rusya yükselişi Putin dengeleri bozduAltında Rusya yükselişi! Putin dengeleri bozdu#Altın
Putinin Ukrayna kararı dünyada ilk manşetPutin'in Ukrayna kararı dünyada ilk manşet!#RUSYA
Putinden Rus ordusuna tarihi emirPutin'den Rus ordusuna tarihi emir#Rusya
Son dakika... MHP Genel Başkanı Bahçeliden önemli açıklamalarSon dakika... MHP Genel Başkanı Bahçeli'den önemli açıklamalar#Bahçeli
Suriyelilere seyreltme planıSuriyelilere seyreltme planı#Suriyeliler
Rusya-Ukrayna krizi futbolu da vurabilir UEFAdan Şampiyonlar Ligi finali için karar...Rusya-Ukrayna krizi futbolu da vurabilir! UEFA'dan Şampiyonlar Ligi finali için karar...#Rusya-Ukrayna
Anne adım adım iz sürdü, kızıymış gibi yazıştı Tacizciyi görünce şok olduAnne adım adım iz sürdü, kızıymış gibi yazıştı! Tacizciyi görünce şok oldu#İzmir
Son dakika... Putinin hamlesine dünyadan tepki yağıyor Türkiyeden ilk açıklama geldiSon dakika... Putin'in hamlesine dünyadan tepki yağıyor! Türkiye'den ilk açıklama geldi#Vladimir Putin
Çinde otoriteler Jack Manın peşine düştü Risk raporu talep ettilerÇin'de otoriteler Jack Ma'nın peşine düştü! Risk raporu talep ettiler#Jack Ma
Putinin emri kripto paraları derinden sarstı Sert düşüşler yaşanıyorPutin'in emri kripto paraları derinden sarstı! Sert düşüşler yaşanıyor#Bitcoin
Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci Şu an İstanbulun kaç aylık suyu varKuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci! Şu an İstanbul'un kaç aylık suyu var?#Kuraklık
Şarkı yarışmasıyla ünlenmişti: Hayat öyküsü 31 yılda bitti, kalplere dokunan şarkıları kaldı gerideŞarkı yarışmasıyla ünlenmişti: Hayat öyküsü 31 yılda bitti, kalplere dokunan şarkıları kaldı geride#Jane Marczewski
Çok can yanacak Tünelde saldırı...Çok can yanacak! Tünelde saldırı...#Galatasaray Göztepe
Gizem Tuncer’in sözleri olay olmuştu İlk tepki babasından gelmiştirGizem Tuncer’in sözleri olay olmuştu! 'İlk tepki babasından gelmiştir'#Gizem Tuncer
HABERLERGündem Haberleri

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Akın'dan 'maske' sözleri

#Maske#Prof. Dr. Levent Akın#Koronavirüs
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Akından maske sözleri

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın, maskenin, hastalığın bulaşmasını engellediğini söyleyerek, "70 bin vakanın olduğu dönemde maskeyi kullanmamak, kendimizi riske atmak demektir. Biz enfekte olursak aynı evde yaşadığımız insanları da riske atıyoruz. İş yerimizden, sokaktan, okuldan enfeksiyonu eve getirmemenin tek yolu, maskedir" dedi.

Haberin Devamı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Akın, DHA'ya yaptığı açıklamada, pandeminin başladığı günden bu yana maske kullanımının öneminden bahsedildiğini söyledi. Türkiye'de günlük 6 bin civarında vaka açıklandığı zamanlarda ciddi kısıtlamaların uygulandığını anımsatan Akın, "Maske hastalığın bulaşmasını engelliyor. 70 bin vakanın olduğu bir dönemde maskeyi kullanmamak kendimizi riske atmak demektir. Biz enfekte olursak aynı evde yaşadığımız insanları da riske atıyoruz. İş yerimizden, sokaktan, okuldan enfeksiyonu eve getirmemenin tek yolu maskedir. Eğer vaka sayıları ciddi bir düşüş gösterirse ki düşüş bekleniyor, o zaman belki maskelerin çıkarılması ile ilgili değerlendirme olur. Batılı ülkelerde maske konusunda rahatlık sağlanan ülkelere bakarsak hatırlatma dozu da dahil olmak üzere aşılama oranları yüzde 80-90 civarında. Türkiye'de ise 2'nci doz aşı olanlar yüzde 60-70 civarında. Türkiye toplumsal bağışıklık açısından geride kalmış durumda. Onun için bizim biraz daha maske takma konusunda duyarlı olmamız lazım" diye konuştu. 

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Açık alanda maskeler çıkacakAçık alanda maskeler çıkacakHaberi Görüntüle

'RİSK ÇOK YÜKSEK'

Prof. Dr. Akın, maske kullanımı olmamasını doğru bulmadığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Örneğin; şu anda Hacettepe Hastanesi'ndeyiz. Açık alanlara baktığınız zaman insan sayısı sınırlı. Elbette ki maskesiz dolaşabilirsiniz. Hastanenin önüne girdiğiniz zaman bir kalabalık var. O kalabalığa muhakkak maske ile girmek lazım. Artık biz maskeyi nerede kullanacağımızı iyi bilmemiz lazım. Herkes kendisini nasıl koruyacağını iyi biliyor. Muhakkak kendilerini enfeksiyondan korumak için maskelerini taksınlar. Çok hızlı bulaşan bir enfeksiyon ile karşı karşıyayız. Vaka sayılarının düşmesi aldatıcı olabilir. 'Vakalar azalıyor' gibi düşünmeyelim. Tekrar hareketlenme olabilir. 70 bin vakayı küçümsememek lazım. Dünyadaki herkese maske takma ve önlemler konusunda bıkkınlık gelmiş durumda. Çok uzamış gibi geliyor; ama virüs için böyle bir şey yok. O olabildiği kadar insanların vücudunda kendisini çoğaltmaya çalışıyor. Bu mücadeleden insanoğlunun daha karlı çıkabilmesi için muhakkak maskesini takması lazım. Buna rağmen enfeksiyon etkenini alırsa bundan korunmak için aşısını tamamlaması lazım. Benim net önerim, hala risk çok yüksek. Risk çok yüksek olduğu için özellikle kapalı alanlarda ve kalabalık ortamlarda maske takmayı sürdürelim. Buna rağmen riski en aza indirebilmek için de tam aşılı hale geçelim." 

'HER BİREY KENDİ MÜCADELESİNİ YAPMASI LAZIM'

Prof. Dr. Akın, yeni varyantla karşılaşılabileceğini söyleyerek, Türkiye'de Alfa, Delta ve Omicron varyantı ile karşılaştıklarını söyledi. Omicron'un, Delta'ya göre bulaşıcılığının daha yüksek olduğunu belirten Akın, şöyle konuştu: 

"Yeni karşılaştığımız varyantın bulaşma kabiliyeti artıyor. Bunun sebebi de virüs kendi neslini sürekli çoğaltarak yeryüzünde tutma gibi bir çaba gösteriyor. Ne kadar tedbirsizseniz ne kadar aşısızsanız ve kuralları ihmal ediyorsanız, virüsün yeni varyantlar ortaya çıkarması için fırsat yaratıyorsunuz demektir. Bu da bir şekilde toplumda yayılıyor. Unutmayın ki Güney Afrika'da kasım ayında görüldü. Türkiye bunun etkisine aralık-ocak ayında girdi. Dünyada herhangi bir ülkede yeni varyant görülmesi senin ülkeni de risk altına sokuyor. Bütün dünyanın el birliğiyle bu pandemiyle mücadelesi çok önem taşıyor. Biz kendi ülkemiz olarak kendi mücadelemizi yapalım. Her birey kendi mücadelesini yapması lazım. Muhakkak kişisel sorumluluğumuzu üzerimizde taşıyalım. Kişisel sorumluluğumuz topluma karşı sorumluluğumuzun ve saygımızın gereğidir."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Maske#Prof. Dr. Levent Akın#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Açık alanda maskeler çıkacak

Açık alanda maskeler çıkacak

#Pandemi
Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci Şu an İstanbulun kaç aylık suyu var

Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci! Şu an İstanbul'un kaç aylık suyu var?

#Kuraklık
54 saat sonra kurtarıldı... Kurtulmamız mucize

54 saat sonra kurtarıldı... 'Kurtulmamız mucize'

#Yunanistan

BAKMADAN GEÇME!

Açık alanda maskeler çıkacak

Açık alanda maskeler çıkacak

#Pandemi
Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci Şu an İstanbulun kaç aylık suyu var

Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci! Şu an İstanbul'un kaç aylık suyu var?

#Kuraklık
54 saat sonra kurtarıldı... Kurtulmamız mucize

54 saat sonra kurtarıldı... 'Kurtulmamız mucize'

#Yunanistan