Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Virüs, soğuk algınlığına döndü

Haberin Devamı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüsün çok yaygın olduğuna dikkat çekerek vaka sayılarının bildirilenden çok yüksek olduğunu, hastalığın artık hafif atlatıldığını, riskli grupların kendini koruması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu.

“Vaka sayılarımız artıyor. Bizim hastanede yatış vakaları da artmaya başladı. Covid servisimizi kapatmıştık. Covid hastamız hiç yoktu. Ama son zamanlarda Covid için yatırdığımız hastalar olmaya başladı. Tekrar yoğun bakımda da şu anda hastamız var. Yoğun bakımı Covid yoğun bakım olmaktan çıkarmıştık. Tamamıyla hastalarımız bitmişti. Vaka sayılarında şu anda bildirilen sayılar gerçeği temsil etmiyor bence. Çok çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum vaka sayılarının. Ama toplumda artık insanlar hasta olunca eskisi gibi gidip test yaptırmıyorlar. 2020-2021’i hatırlarsanız en ufak bir öksürüğünüz, ateşimiz olsa hemen gider test yaptırırdık; 'acaba Covid mi olduk' diye korkardık. Ama şimdi insanlar bunu hafif atlatıyor; nezle, grip, soğuk algınlığı gibi atlatıyor. Dolayısıyla 'hastaneye gideyim test yaptırayım' demiyor. Onun için vaka sayılarının normalde bildirilenin çok çok üstünde olduğunu düşünüyorum. Etrafımıza bir bakalım çevremizde bildiğimiz, tanıdığımız, yakınımız, komşumuz, arkadaşlarımız arasında son 15 günde 20 gün içerisinde soğuk algınlığı, nezle, grip ve benzeri bir hastalık geçiren çok kişi olduğunu görürsünüz. Hatta aile boyu bunların bir arada hazırlandıklarını görürsünüz yani bu kadar yaygın şu anda ama çok şükür ki, hafif bir hastalık halinde atlatılıyor.”

Haberin Devamı

‘ENDİŞELENMEYE GEREK YOK'

Koronavirüsün artık genellikle akciğerlere inmediğini belirten Prof. Dr. Özlü, şöyle devam etti:

“Genelde 2-3 gün içinde temastan sonra semptomlar başlıyor. Hafif bir boğazda yanma, ağrı, geniz akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırma, vücutta kırgınlık, halsizlik, yapabiliyor. Ateş bazen yapıyor. Bazen koku ve tat alma duyusu kaybı yapmaya başladı tekrar. Ama genelde akciğere çok inmiyor. Yani akciğerde zatürree, solunum yetmezliği çok yapmıyor. Ama bizim yatırdığımız olgular genelde yaşlı ya da kronik hastalığı olan olgular ya da bağışıklığı baskılanmış, kanser tedavisi gören ya da bağışıklığı baskılayan bazı ilaçlar kullanmakta olan kişiler. Onlarda ağır seyredebiliyor. Hastaneye yatış, yoğun bakım desteği gerektirebiliyor ve ölümcül sonuçlanabiliyor. Gençseniz, kronik bir hastalığınız yoksa ve aşılıysanız çok sorun yok. Hastalanabilirsiniz ama hafif atlatacaksınız. Yani çok endişelenmeye gerek yok. Şöyle düşünün nasıl ki nezle, grip, soğuk algınlığı nasıl bir hastalıksa bu da öyle bir hastalık haline dönmüş durumda. Nezle olmamak için ne yapıyorsanız ya da soğuk algınlığı olmamak için neye dikkat ediyorsanız bunu da aynı şekilde değerlendirmemiz lazım”