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Bilim Kurulu üyesi Özlü: Salgının sonu gelebilir

#Prof. Dr. Tevfik Özlü#Koronavirüs#Omikron
Bilim Kurulu üyesi Özlü: Salgının sonu gelebilir

Dünya genelinde hızla yayılan Omikron varyantının pandeminin sonunu getirebileceği yönündeki görüşlere Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü de katıldı.

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Prof. Dr. Tevfik Özlü: "Omikron varyantının bu kadar hızlı yayılması ve çok şükür çok hastane yükünü arttırmaması, yoğun bakım ihtiyacının çok olmaması şöyle bir beklentiye yol açtı. 'Acaba bu varyant hızlı bir şekilde tüm dünyada herkesi enfekte ederse ve bir bağışıklık oluşturursa salgının sonunu getirebilir mi?' Evet, bu mümkün olabilir. Böyle olabileceğini biliyoruz. Hakikaten salgının ilk dönemlerine bakarsanız, vaka sayıları çok daha fazla ama hayat devam ediyor. Şu anda bu kadar hastalığın yaygın olmasına rağmen hepimiz normal hayatımızı yaşamaya devam ediyoruz. Tedbirlerle birlikte tabii ki. Yani biraz sıradan normal bir hastalığa döndüğü gibi bu sadece Omikron’un daha hafif yapıcı hastalık olmasıyla ilgili değil. Bence aynı zamanda yaygın aşılama ile daha önce hastalığı geçirenlerin kazandığı bağışıklıkla elde edilen bir sonuç. Ülkemizde 2 doz, 3 doz ve hatta 4 doz aşısını yaptırmış olan çok sayıda insan var. Yeterli mi? Henüz değil. Aşısını yaptırmayanların da bir an önce aşılanmasını istiyoruz.”

 

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#Prof. Dr. Tevfik Özlü#Koronavirüs#Omikron

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