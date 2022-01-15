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Bilim Kurulu üyesi Özlü: Omikron hızla bulaşıyor çabuk zayıflıyor

#Prof. Dr. Tevfik Özlü#Koronavirüs#Omikron
Bilim Kurulu üyesi Özlü: Omikron hızla bulaşıyor çabuk zayıflıyor

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Omikron dalgasının yükselme konumundayız. Önümüzdeki günlerde daha da yükselecek. Omikron çok daha kısa sürede semptomatik hale geliyor ve kısa sürede bulaştırıcılığını kaybediyor" İfadelerini kullandı.

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SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Omikron uyarılarında bulunurken vakaların seyrini şöyle anlattı: “Ciddi ağrılar oluyor. Kas ağrıları, sırt ağrıları, göğüs ağrıları, halsizlik, takatsiz çok belirgin, boğaz ağrısı oluyor, baş ağrısı oluyor. Sıkıntılı bir dönem; 5-6 gün, 1 hafta sürüyor. Onun için dikkatli olmakta fayda var. Hayatından 3-5 gün, 1 hafta çalınmış oluyor. Tabii bazıları da bu kadar rahat atlatamıyor. Yaşlılar, kronik hastalığı olanlar. Bağışıklığı baskılanmış olan kişilerde ağır seyredebilir. Hastane yatışı, yoğun bakım desteği gerektirebilir. Halen Türkiye'de neredeyse her gün 1 uçak dolusu insan kaybediyoruz. Ölümcül seyreden vakalar var. 'Omikron' dalgasının yükselme konumundayız. Önümüzdeki günlerde daha da yükselecek. Oysa bazıları salgın bitmiş gibi davranıyorlar. Sanki her şey normale dönmüş gibi ama hiç öyle değil. Umarım bu yaşadığımız, son dalga olur. Beklentimiz o.”

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Bilim Kurulu üyesi Özlü: Omikron hızla bulaşıyor çabuk zayıflıyor

DAVRANIŞI DEĞİŞİYOR

Klinik değişikliklere göre de izolasyon-karantina sürelerinin değiştiğini de kaydeden Prof. Dr. Özlü, şöyle devam etti:
“Omikron varyantı ile birlikte bu virüsün davranışı değişiyor. 'Delta' varyantı daha farklıydı, ilk salgın ortaya çıktığında gördüğümüz Vuhan’dan yayılan virüs daha farklıydı. Bu klinik değişikliklere göre de bu izolasyon-karantina süreleri değişiyor. Bu gördüğümüz varyant, çok daha kısa süre içinde semptomatik hale geliyor ve daha kısa süre içerisinde de bulaştırıcılığını kaybediyor. Dolayısıyla 1 haftalık süre aslında çoğu vakanın virüsü temizlenmiş oluyor. Bulaştırıcılık en azından büyük oranda ortadan kalkmış oluyor. Elbette daha uzun sürenler var. 14 gün, 20 gün, 1 ay bulaştırıcılık devam eden vakalar var ama bunlar çok nadir. Optimal süre şu an itibarıyla bu varyantta 7 gün yeterli gibi görünüyor. İnsanımızın işini, gücünü aksatmamak, hayatı durdurmak için bu süreyi ihtiyaca göre optimize etmek gerekiyor. O amaçla yapılmış bir çalışma.”

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#Prof. Dr. Tevfik Özlü#Koronavirüs#Omikron

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