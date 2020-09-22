Bilim Kurulu üyesi korona oldu

TATD'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Prof. Dr. Ahmet Demircan hocamızın COVID-19 hastalığına yakalandığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Tedavisi devam eden hocamıza acil şifalar diliyor, en kısa sürede tekrar sağlıkla aramızda görmeyi umut ediyoruz" denildi.