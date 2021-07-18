Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz'dan bayram için uyarı

Kayıpmaz, AA muhabirine, bayramda vatandaşların kendi sağlıklarını ve toplum sağlığını korumak için toplu taşıma araçlarını kullanırken, ev ziyaretlerinde ve kapalı ortamlarda Kovid-19 tedbirlerini ihmal etmemeleri gerektiğini söyledi.

Hareketliliğin artacağı bayramda Kovid-19 tedbirlerine uyumun daha da önem kazanacağının altını çizen Kayıpmaz, "Bayram ziyaretlerinde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını unutursak vaka sayılarının artmasına zemin hazırlamış oluruz. Bayram ziyaretlerinde salgının bitmediği unutulmamalı." ifadesini kullandı.

Kayıpmaz, şehir içi ve şehirler arası yolculuklarda toplu taşımayı kullanacaklara da "Bayramda toplu taşıma araçlarını kullanacakların yolculuk boyunca maskelerini çıkarmamaları, sosyal mesafeye dikkat etmeleri gerekiyor. Sıcak havalarda maskeli olmak daha zor olsa da vatandaşlar, kendi sağlıkları ve toplum sağlığı için bu konuda rehavete kapılmamalı." uyarısında bulundu.

"KAPALI ORTAMLARDA KALABALIK ŞEKİLDE BULUNULMAMASI GEREKİYOR"

Kayıpmaz, kapalı ortamlarda bir araya gelinmesinin virüsün bulaşma riskini artırdığını anımsatarak, "Bayram ziyaretlerinde virüsün yayılmasını önlemek için kapalı ortamlarda kalabalık şekilde bulunulmaması gerekiyor. Kapalı ortamlarda mümkün olduğunca az kişinin bulunmasını, bu ortamların sık sık havalandırılmasını, ziyaretlerin kısa tutulmasını ve ziyaretlerde yenilip içilmemesini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Kayıpmaz, "Tatile gidenler otellerin özellikle restoran, lobi gibi kapalı alanlarında daha dikkatli olmalı, sosyal mesafeyi korumalı ve mümkün olduğunca az yerle temas ederek hijyene dikkat etmeliler." dedi.

"TEDBİRLERE UYULMAMASI HIZLI BULAŞAN DELTA VARYANTININ YAYILIMINI ARTIRIR"

Kovid-19'un varyantlarının tedbirler dikkate alınmadığında daha kolay bulaştığını vurgulayan Kayıpmaz, şunları kaydetti:

"Tedbirlere uyulmaması hızlı bulaşan delta varyantının yayılımını artırır. Bu da bayramdan sonra vaka sayılarının yükselmesine neden olabilir. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızın Kovid-19 aşılarını olmaları, maske, sosyal mesafe, hijyen gibi kurallara da titizlikle uymaları gerekiyor. Aşımızı olur ve tedbirlere uyarsak kısıtlamaları tekrar yaşamaz ve normal hayatımıza devam edebiliriz."

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