Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz: 6.5 milyon doz rahatlatacak

AŞILAMADA 11. SIRADAYIZ

25 Ocak tarihinde Oxford Üniversitesi’nin açıkladığı verilere göre, son 7 günlük ortalamada nüfusundaki her 100 kişi başına 0.9 kişiyi aşılayan Türkiye, dünyada 11’inci sırada. Nüfusu bize en yakın ülkelerden olan, aynı zamanda da aşı geliştiren, üreten ve pazarlayan bir ülke olan Almanya ise 0.1’lik oranla 10’uncu sırada. Önümüzdeki haftalarda gelecek diğer dozlarla ülkemiz, vatandaşlarını aşıyla buluşturan ülkeler arasında daha üst seviyeye çıkacak. Şu anda aşılanan kişi sayısı 1.3 milyona ulaştı. İlk teslimattan kalan 1.7 milyon doz aşının 65-84 yaş grubundaki büyüklerimize uygulanmasına devam edilecek.”