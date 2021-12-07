Bilim Kurulu Üyesi Kara'dan Turkovac açıklaması: Diğer inaktif aşılara göre daha iyi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Fırtına vurdu Ağaçlar söküldü, dalga boyu 3 metreyi aştı 35 kent alarmdaFırtına vurdu! Ağaçlar söküldü, dalga boyu 3 metreyi aştı! 35 kent alarmda#Meteoroloji
4-0 sonrası Süper Ligde hesaplar değişti Şampiyonu ve düşecek takımları duyurdular...4-0 sonrası Süper Lig'de hesaplar değişti! Şampiyonu ve düşecek takımları duyurdular...#Süper Lig
Ölümsüz aşk sona eriyor... Dünyanın en sadık canlıları neden boşanmaya başladıÖlümsüz aşk sona eriyor... Dünyanın en sadık canlıları neden boşanmaya başladı?#İklim Krizi
Her yerde aranıyordu Milyarlık vurgunda yeni gelişmeHer yerde aranıyordu! Milyarlık vurgunda yeni gelişme#Bitrota
Bakan Soylu duyurdu Kritik isim ölü olarak ele geçirildiBakan Soylu duyurdu! Kritik isim ölü olarak ele geçirildi#Terörle Mücadele
Bilim Kurulu Üyesi Karadan Turkovac açıklaması İşte ilk veriler...Bilim Kurulu Üyesi Kara'dan Turkovac açıklaması! İşte ilk veriler... #Koronavirüs
Gözyaşları içinde açıklamıştı... Alec Baldwin herkesi şaşırttı Flaş adımGözyaşları içinde açıklamıştı... Alec Baldwin herkesi şaşırttı! Flaş adım#Alec Baldwin
Araç sahiplerini ilgilendiriyor Son kararı Erdoğan verecek... MTVde indirim beklentisiAraç sahiplerini ilgilendiriyor! Son kararı Erdoğan verecek... MTV'de indirim beklentisi#MTV
Skandal patladı... Parlamento tuvaletinde uyuşturucu maddeSkandal patladı... Parlamento tuvaletinde uyuşturucu madde! #İngiltere
Asgari ücrette kritik gün Saat 14.00te başlayacakAsgari ücrette kritik gün! Saat 14.00'te başlayacak#Asgari Ücret
Vurun kardaşlar vurun Barolar Birliğinin yolu... Devrimin yolu olmaz, hukukun yolu olurVurun kardaşlar vurun! Barolar Birliği'nin yolu... Devrimin yolu olmaz, hukukun yolu olur#Barolar Birliği
Aracıyla sevgilisinin üzerinden geçmişti Kan donduran olayda korkunç gerçekAracıyla sevgilisinin üzerinden geçmişti! Kan donduran olayda korkunç gerçek#Murat Avcı
İşte gecenin yıldızları...İşte gecenin yıldızları...#47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri Töreni
Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay beDemet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'#Demet Akalın
Esnafın kâbusu olmuştu Günlerce nöbet tutup böyle yakaladılarEsnafın kâbusu olmuştu! Günlerce nöbet tutup böyle yakaladılar#Antalya
HABERLERGündem Haberleri

Bilim Kurulu Üyesi Kara'dan Turkovac açıklaması: Diğer inaktif aşılara göre daha iyi

#Koronavirüs#Prof. Dr. Ateş Kara#Turkovac
Bilim Kurulu Üyesi Karadan Turkovac açıklaması: Diğer inaktif aşılara göre daha iyi

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, acil kullanım onayı başvurusu yapılan yerli Covid-19 aşısı Turkovac'ın, ön verilere göre hastalığa karşı çok etkin olduğunu söyledi. Kara, "Turkovac aşısında ilk elde edilen veriler aşının çok başarılı olduğunu hatta diğer inaktif aşıyla karşılaştırmada da belki bir miktar daha iyi olabileceğini gösteriyor" dedi.

Haberin Devamı

Prof. Dr. Ateş Kara, yerli Covid-19 aşısı Turkovac'ın geldiği son duruma ilişkin DHA'ya açıklamada bulundu. Prof. Dr. Kara, acil kullanım onayı başvurusu yapılan Turkovac'ın ön verilerinin çok olumlu olduğunu belirterek, "Turkovac aşısında ilk elde edilen veriler aşının çok başarılı olduğunu, hatta diğer inaktif aşıyla karşılaştırmada da belki bir miktar daha iyi olabileceğini gösteriyor. Ama bunlar daha ön veriler. Bu verilerin açıklanması, araştırıcıların karar verebileceği ve değerlendirebileceği bir nokta. Ama verilerden elde edilen sonuçlar ve özellikle böyle bir başarısının olması nedeniyle de acil kullanım onayı başvurusu gerçekleştirildi. Belki o süreç içerisinde de bu veriler daha net olarak açıklanacaktır. Ama ön veriler iki taraflı olarak şunu gösteriyor; ilk olarak hastalıktan korumada aşılı olan kişilerin virüsle karşılaştıktan sonra hastalığı almaları ve pozitifleşmelerine bakıldığında aşı oldukça etkili. 2'nci olarak ise, laboratuvar sonuçları ile koruyucu antikor düzeyleri ve virüsü direkt olarak öldüren, virüsü ortadan kaldıran antikor düzeyleriyle ile ilgili olarak baktığımızda da aşının oldukça etkili olduğunu görüyoruz" dedi.

'İLAVE HATIRLATMA DOZU SÖZ KONUSU'

Haberin Devamı

Prof. Dr. Kara, yeni varyant 'Omicron'a karşı maske ve mesafe kurallarına dikkat çekerek, "Kurallara uyarsak 'Omicron'un önüne geçmiş oluruz, hem de diğer virüslerin yayılımını azaltmış oluruz. İnaktif aşıdaki koruma 3-4 ay kadar. mRNA aşılarındaki koruma 6 ay kadar sürüyor. 6'ncı aydan sonra hatırlatma dozları geliyor. 3'üncü ve 4'üncü dozdan sonra hatırlatma dozları geliyor inaktif aşılar için. Bunu yaptıktan sonra ki verilere ve ön verilere baktığımızda da 6 ay ile 9 ay kadar korunduğunu görüyoruz. İşte bu süreleri dolanlara bir ilave hatırlatma dozunun daha uygulanması söz konusu. Bu sağlık çalışanlarında olduğu gibi vatandaşlarımızda da süreler geldiğinde ve veriler ortaya çıktıkça uygulanacaktır" diye konuştu.

Prof. Dr. Kara, bazı Avrupa Birliği ülkelerinde aşı olmayanlara para cezası uygulanmasını doğru bulmadığını da belirterek, "Kişisel olarak düşüncem bu yönde. Ama aşının yaygınlığını artırmak için hep beraber kesinlikle çalışmamız gerekiyor. Çünkü bugün pandemide geldiğimiz noktada aşı bizim için tek ve en etkili koruyucu. Maske ve mesafe kurallarına çok sıkı sıkıya uymamız gerektiğinin altını çizelim, özellikle mevsim kışa döndüğü için daha fazla kapalı alanlara girdiğimiz bu dönemlerde" dedi.

Gözden Kaçmasın

Fırtına Antalyayı vurdu: Dalga boyu 3 metreyi aştı, ağaçlar söküldüFırtına Antalya'yı vurdu: Dalga boyu 3 metreyi aştı, ağaçlar söküldüHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Bitrotanın sahiplerinden K.A yakalandıBitrota'nın sahiplerinden K.A yakalandıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Koronavirüs#Prof. Dr. Ateş Kara#Turkovac

BAKMADAN GEÇME!

Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
İklim krizi bir buna etki etmemişti Küresel ısınma neden albatrosların yuvasını yıkıyor

İklim krizi bir buna etki etmemişti! Küresel ısınma neden albatrosların yuvasını yıkıyor?

#İklim Krizi
Omicronu tespit eden doktor olağan dışı semptomu açıkladı

Omicron'u tespit eden doktor 'olağan dışı' semptomu açıkladı

#Koronavirüs