Bilim Kurulu Üyesi Kara'dan 'dün akşam' dışarıya çıkanlara uyarı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği Başkanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Twitter hesabından açıklama yaptı.



Prof. Dr. Ateş Kara, "Dün akşam keşke dışarıya çıkmasaydık; ancak eşimiz, dostumuz, çok farklı nedenlerle dışarıya çıktı. Bu, virüsün yayılımına neden olabilir.



Dün akşam dışarıya çıktıysak lütfen 14 gün evde izole kalalım, 1 metreye dikkat edelim, ortak alanlarda, ev içinde de maske takalım.



Bebeğine bez almak için, çocuğuna süt almak için ya da ertesi sabah ekmek temin edebileceğinden emin olmadığımız için çıktıysak bile, günlerdir evlerinde olan büyüklerimiz için 14 gün evde sosyal mesafeye ve kurallara dikkat edelim" ifadelerini kullandı.