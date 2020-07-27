Bilim Kurulu üyesi canlı yayında uyardı: Sayı 10 kat fazla…
CNN TÜRK canlı yayınında Uğur Önver'e salgındaki son durumu değerlendiren Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs vakalarının az olduğu yerde pozitif vakalarda sayıların artacağını söyledi. Özlü,'17-18 bin civarında hastamız var. Belirti göstermeyen hasta sayısı 10 kat fazla. Türkiye'de 200 bin taşıyıcı var' dedi.
Kurban Bayramı'nın temastan dolayı daha riskli olduğunu belirten Prof. Dr. Tevfik Özlü, bayramda en iyi olanın evde oturmak olduğunu ifade etti. Prof. Özlü, 'Sıcak havada virüsün canlı kalma süresi kısalıyor. Gölgede bile salgın en yüksek boyutlarda devam ediyor. Hepimizin herkesin dikkat etmesi lazım. Virüsle beraber yaşamaya alışmak uzun süreceği gibi görülüyor. Şu an kırılgan bir dönemdeyiz, dikkatli olmamız lazım' dedi.
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