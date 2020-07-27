Bilim Kurulu üyesi canlı yayında uyardı: Sayı 10 kat fazla…

Kurban Bayramı'nın temastan dolayı daha riskli olduğunu belirten Prof. Dr. Tevfik Özlü, bayramda en iyi olanın evde oturmak olduğunu ifade etti. Prof. Özlü, 'Sıcak havada virüsün canlı kalma süresi kısalıyor. Gölgede bile salgın en yüksek boyutlarda devam ediyor. Hepimizin herkesin dikkat etmesi lazım. Virüsle beraber yaşamaya alışmak uzun süreceği gibi görülüyor. Şu an kırılgan bir dönemdeyiz, dikkatli olmamız lazım' dedi.