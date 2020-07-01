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DHA
Haber Giriş: 01.07.2020 - 10:27,Son Güncelleme:

Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara'dan Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili uyarı

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Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara'dan Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili uyarı
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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Çin'de pandemi yapma riski olan yeni grip virüsü 'G4 H1N1'in domuzlar arasında yaygın olarak tespit edildiğinin bildirildiğini belirterek, mesafe, maske ve el yıkamanın önemine dikkat çekti.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ateş Kara, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Çin'de pandemi yapma riski olan yeni bir grip virüsünün 'G4 H1N1', domuzlar arasında yaygın olarak tespit edildiği bildirildi. Bugün için hayvanlarla yakın teması olan insanlara geçebildiği ancak insandan insana bulaşı olmadığı da açıklandı. Lütfen; mesafe, maske, el yıkama" dedi.

Bilim Kurulu üyesi Ateş Karadan Çinde ortaya çıkan yeni virüsle ilgili uyarı

 

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