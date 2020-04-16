Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara açıkladı! Normal hayata ne zaman döneceğiz?

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara NTV'de virüs hakkında merak edilenleri yanıtladı.

- Pik noktasına ne zaman ulaşacağız? normal hayata ne zaman dönebiliriz?

Birkaç günkü ülke rakamlarımız olumlu bir tablo sunuyor. Bunu şimdiden cevaplamak için de aslında erken. Yarın gelecek rakamlara da bakmamız gerekiyor. Normal hayata dönüşümüz kurallara sıkı sıkıya bağlanırsak Mayıs sonu Haziran başı olabilir.

- Klimanın virüsle nasıl bir ilişkisi var? klima çalıştırmanın virüsü yaymak yada engel olmak gibi etkileri var mı?

Eğer filtresi düzenli temizleniyorsa çok ciddi bir sorun yaratmıyor. Eğer düzenli temizlenmezse ve bakımı yapılmazsa enfeksiyon olarak klima sıkıntı yaratabilir. Ama gerçek yaşamda bu oldukça düşüktür.

- Coronavirüs kumaşlarda da uzun süre yaşıyor mu?

Virüsün insan vücuduna giriş yolu solunum sistemi olarak gerçekleşiyor. Şu ana kadar gıdalarla ilgili bir virüs bulaşma durumu görmedik. Elinizi, yüzünüzü mutlaka yıkayınız ve yüzünüze sürmeyiniz. Bu daha korunaklı bir durumdur. Kumaşların üzerinde ise virüs bir nebze uzun yaşar. Ama kumaş üzerinde kalan virüs bizi daha mı hasta yapar, bu konuda henüz bir bulgu yok.

- Bahar alerjisi coronavirüsle nasıl ayırt edilir? Alerjisi olanlar risk grubunda mı?

Corona virüste ateş daha fazla görülür, boğazda daha kesin bir ağrı ve acı olur. Corona virüs bulgularında burun akıntısı çok fazla olmaz, buunu da biliyoruz.

- Hastalanan kişi bağışıklık kazanıyor mu? Tekrar hasta olma ihtimali var mı?

Hastalanan kişi bir miktar kazanıyor. Ama bunu bir miktar olarak biliyoruz. Ama corona virüs enfeksiyonunda böyle bir özelliğe rastlamadık. Bir miktar bağışıklık kazandığını biliyoruz ve bu yüzden de plazma tedavisine başladık. Ancak bunun süresi ne kadar olacak bilmiyoruz.

- Aşı bulunmazsa böyle mi yaşayacağız?

Corona virüs aşısında Ocak ayı gibi belki Aralık gibi ilk uygulamayı bekliyoruz. Çok güzel sonuçlar elde ediyoruz fakat örnek vermek gerekirse de sıtma aşısı 32 senede bulundu.

Kilolu grupta hastalığın daha ağır seyrettiğini öğrenmeye başladık. Ama sigara içenler de risk oldukça yüksek.