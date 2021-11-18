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Bilim Kurulu üyesi Akın’dan 'aralık' uyarısı

#Levent Akın#Koronavirüs#Aralık
Bilim Kurulu üyesi Akın’dan aralık uyarısı

Dünya genelinde yükselen vaka oranlarına dikkat çeken Bilim Kurulu üyesi Levent Akın, “Avrupa’da vaka artışı olduktan yaklaşık 2-3 hafta sonra Türkiye’de de vakalar artıyor. Benim endişem aralık ayına doğru vakaların tırmanması. Bunun olmaması için aşılama hızı artmalı” uyarısını yaptı.

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Bilim Kurulu üyesi ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Levent Akın Almanya, Belçika, Hollanda gibi ülkelerde aşılama oranlarının yüzde 60 olduğuna dikkat çekti ve şunları söyledi: "Bu ülkeler 2 doz aşı oldular. Bir süre sonra aşının etkisi azaldığı için bugün Almanya, Belçika, Hollanda ciddi olarak bir vaka artışı sorunu yaşıyor. Neden?

ÖNLEMLER UNUTULDU

Kişiler önlem almıyorlar. Özellikle o ülkelerde maskesiz dolaşmak serbest. Aşının da koruyuculuk etkisi bir düzeye kadar geliyor. Arkasından da vaka sayıları artıyor. Eldeki epidemiyolojik veriler doğrultusunda, Avrupa’da vaka artışı olduktan yaklaşık 1-2 hafta sonra, genellikle 2-3 hafta sonra Türkiye’de de vakalar artıyor. Bu konuda Türkiye biraz daha geriden geliyor. Onun için benim endişem şu: Türkiye’de de bir süre sonra, özellikle aralık ayına doğru biz vaka artışını artık 25-30 binlerde tutamayacağız, biraz daha yükselmeye başlayacak." 

Bilim Kurulu üyesi Akın’dan aralık uyarısı

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HAFTADA 2 PCR TESTİ

Farklı önlemlerin vaka artışları durumunda gündeme gelebileceğine işaret eden Prof. Dr. Levent Akın, "Aşısızlar için önlem alan kuruluşlar var. Haftada 2 defa, belirli günlerde PCR testi yaptırmaları öneriliyor. Vakalar kontrol dışına iyice çıkarsa, kontrol edilemeyecek gibi rakamlar olursa belki bu tip uygulamalar biraz daha sıkılaştırılabilir. Özellikle gençlerde hastalık daha hafif geçiyor; ancak çok ağır olup da kaybettiğimiz pek çok genç var. Toplumun tamamının aktif olarak koruma programlarının içerisinde yer alması lazım" dedi.

3. DOZ HAYATİ

Prof. Dr. Levent Akın, özellikle tek doz ya da 2 doz Sinovac olanların 3 ay geçtikten sonra muhakkak ekstra 1 doz daha yaptırmaları gerektiğini söyledi: “2 doz aşı olup da bundan sonra aşı olmayacağını düşünenler koronavirüse yakalandığında hastalığın beklenen tablosu ortaya çıkabiliyor. Ağır vakalar, ölümler bunların arasında da olmaya başladı. Hatırlatma dozları yaptırılmalı.”

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#Levent Akın#Koronavirüs#Aralık

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