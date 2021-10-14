Bilim Kurulu Üyesi açıkladı: Aşı artıyor vaka neden düşmüyor

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* SINOVAC’IN KORUYUCULUĞU AZALDI: Toplumsal bağışıklığa ulaşılamamasının birden fazla nedeni var. Birincisi, iki doz Sinovac olanların koruyuculuğu üzerinden zaman geçtiği için artık çok düşük. Bu grubun derhal üçüncü doz aşısını olması gerekiyor.

* TEK DOZ AŞILILAR: İkinci ve çok önemli bir sorun, sadece tek doz Sinovac olup, bir daha aşı olmayanlar.

* AŞI OLMAYAN GENÇLER: Üçüncüsü hastalık genç yaş grubuna doğru kaymış durumda. Şu anda aşı olanlar aşıyla korundukları için bu kişiler hastalıktan etkilenmiyorlar belki, ama aşı olmayan grup ki bunlar özellikle 18-35 yaş grubuna yerleşmiş durumda. Genç yaş grubu ‘Bana bir şey olmaz’ diyerek aşı olmuyor, ama enfekte oluyor.

* VARYANTLAR HIZLI BULAŞIYOR: Dördüncüsü, Delta varyantı öyle hızlı bulaşıyor ki kurallara uyulması şart.

* KURALLAR UNUTULDU: En önemli sebeplerden biri de maske, mesafe ve hijyen kuralının unutulmuş gibi olması. Aşılılar bile bu kurala uymadıkları için enfeksiyon ve hastalıkla karşılaşıyor. Vaka oranı bu nedenle 30 binlerde.

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* HAYAT NORMAL GİBİ: Buna rağmen hayat daha normal gidiyor gibi, çünkü üç doz Sinovac olanlarda, iki doz BioNTech olanlarda ya da iki doz Sinovac olup bir doz BioNtech olanlarda yoğun bakımlara yatış çok az. Hastalığı ağır geçirme oranı da düşük. Ancak tam doz aşı olmayanlar için durum çok farklı.

HEDEF DEĞİŞMELİ

“Bakanlık toplumsal bağışıklık için yüzde 70-75 hedefini koyarken, 18 yaş ve üzerinin aşılanacağını belirtmişti. Yani açıklanan rakamlar doğru. Ancak hedef değişmeli çünkü şu anda aşılama 12 yaşa kadar düştü. 12 yaş ve üzerinde artık yüzde 80’lere varan tam aşılama olmalı ki toplumsal bağışıklık kazanılabilsin. Çünkü 18 yaş altı grup yaklaşık 23 milyonu buluyor.”

BIONTECH’LİLERE 3. DOZ GEREKECEK

“Şu anda çalışma devam ediyor ama belki de 2022’nin başından itibaren BioNTech olanlara da üçüncü doz aşı gerekecek. Böyle olduğunda toplumsal bağışıklıkta ‘yüzde oranı’ yine düşecek. Şu anda dünyada 3-5 yaş için ruhsat alan hiçbir aşı yok. Ancak çalışmaları devam ediyor. Bu grup adına konuşmak için çok erken.”