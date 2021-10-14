Bilim Kurulu Üyesi açıkladı: Aşı artıyor vaka neden düşmüyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İki Başkan yardımcısı ve bir PPK üyesi görevden alındıİki Başkan yardımcısı ve bir PPK üyesi görevden alındı#Merkez Bankası
Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
İstanbul için kâbus senaryosu: Deniz sahilleri yutacak, Dolmabahçe suya batacakİstanbul için kâbus senaryosu: Deniz sahilleri yutacak, Dolmabahçe suya batacak!#İklim Değişikliği
Vakalar neden düşmüyor Rakamları çivileyen yanlışlar...Vakalar neden düşmüyor? Rakamları çivileyen yanlışlar...#Koronavirüs
Mahkemeden önemli karar Aracı teslim etmedin hapsi...Mahkemeden önemli karar! 'Aracı teslim etmedin' hapsi...#Araç Kiralama
Norveçte oklu saldırgan dehşeti Çok sayıda kişi hayatını kaybettiNorveç'te oklu saldırgan dehşeti! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti#Norveç
Kadir Şeker talebine imza atan elleriniz dert görmesin'Kadir Şeker' talebine imza atan elleriniz dert görmesin#Siyasi Suikast
Millet İttifakında fokurdama Karşılıklı restleşme...Millet İttifakı'nda fokurdama! Karşılıklı restleşme...#Siyasi Cinayetler
Ölümüne takip 20 yıl boyunca kaçtı... Facebookta yakalandıÖlümüne takip! 20 yıl boyunca kaçtı... Facebook'ta yakalandı!#Cinayet
Muharrem İnce CNN TÜRKte açıkladı: Kılıçdaroğlu aday olmalıdırMuharrem İnce CNN TÜRK'te açıkladı: Kılıçdaroğlu aday olmalıdır#Muharrem İnce
İngiltere krizde, Johnson lüks tatilde Haftalığı 310 bin TLlik malikaneyi kiraladıİngiltere krizde, Johnson lüks tatilde! Haftalığı 310 bin TL'lik malikaneyi kiraladı#İngiltere Başbakanı
Banyan ağacına asılı 10 esrarengiz cesetBanyan ağacına asılı 10 esrarengiz ceset#Banyan Ağacı
Bilim Kurulu sonrası kritik açıklama: Aktif vakaların yüzde 40ını...Bilim Kurulu sonrası kritik açıklama: Aktif vakaların yüzde 40'ını...#Bilim Kurulu Toplantısı
G.Saraylı Nelssondan şaşırtan itiraf Böylesini görmedimG.Saraylı Nelsson'dan şaşırtan itiraf! 'Böylesini görmedim'#Galatasaray
MİT ve Emniyetten flaş operasyon İkisi İran ajanı 8 kişi yakalandıMİT ve Emniyet'ten flaş operasyon! İkisi İran ajanı 8 kişi yakalandı#MIT
HABERLERGündem Haberleri

Bilim Kurulu Üyesi açıkladı: Aşı artıyor vaka neden düşmüyor

#Koronavirüs#Aşı#Prof. Dr. Levent Akın
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı: Aşı artıyor vaka neden düşmüyor

Sağlık Bakanlığı, aşılamanın yüzde 70-75’lere ulaşması durumunda toplumsal bağışıklığın da kazanılacağını açıklamıştı. Gelinen noktada iki doz aşı oranı yüzde 75’lere yükseldi ancak hâlâ toplumsal bağışıklık kazanılamadı. Vaka sayıları ve ölümlerdeki artışın nedenlerini, Prof. Dr. Levent Akın Hürriyet’e şöyle sıraladı:

Haberin Devamı

* SINOVAC’IN KORUYUCULUĞU AZALDI: Toplumsal bağışıklığa ulaşılamamasının birden fazla nedeni var. Birincisi, iki doz Sinovac olanların koruyuculuğu üzerinden zaman geçtiği için artık çok düşük. Bu grubun derhal üçüncü doz aşısını olması gerekiyor.

* TEK DOZ AŞILILAR: İkinci ve çok önemli bir sorun, sadece tek doz Sinovac olup, bir daha aşı olmayanlar.

* AŞI OLMAYAN GENÇLER: Üçüncüsü hastalık genç yaş grubuna doğru kaymış durumda. Şu anda aşı olanlar aşıyla korundukları için bu kişiler hastalıktan etkilenmiyorlar belki, ama aşı olmayan grup ki bunlar özellikle 18-35 yaş grubuna yerleşmiş durumda. Genç yaş grubu ‘Bana bir şey olmaz’ diyerek aşı olmuyor, ama enfekte oluyor.

* VARYANTLAR HIZLI BULAŞIYOR: Dördüncüsü, Delta varyantı öyle hızlı bulaşıyor ki kurallara uyulması şart.

* KURALLAR UNUTULDU: En önemli sebeplerden biri de maske, mesafe ve hijyen kuralının unutulmuş gibi olması. Aşılılar bile bu kurala uymadıkları için enfeksiyon ve hastalıkla karşılaşıyor. Vaka oranı bu nedenle 30 binlerde.

Haberin Devamı

* HAYAT NORMAL GİBİ: Buna rağmen hayat daha normal gidiyor gibi, çünkü üç doz Sinovac olanlarda, iki doz BioNTech olanlarda ya da iki doz Sinovac olup bir doz BioNtech olanlarda yoğun bakımlara yatış çok az. Hastalığı ağır geçirme oranı da düşük. Ancak tam doz aşı olmayanlar için durum çok farklı.

HEDEF DEĞİŞMELİ

“Bakanlık toplumsal bağışıklık için yüzde 70-75 hedefini koyarken, 18 yaş ve üzerinin aşılanacağını belirtmişti. Yani açıklanan rakamlar doğru. Ancak hedef değişmeli çünkü şu anda aşılama 12 yaşa kadar düştü. 12 yaş ve üzerinde artık yüzde 80’lere varan tam aşılama olmalı ki toplumsal bağışıklık kazanılabilsin. Çünkü 18 yaş altı grup yaklaşık 23 milyonu buluyor.”

BIONTECH’LİLERE 3. DOZ GEREKECEK

“Şu anda çalışma devam ediyor ama belki de 2022’nin başından itibaren BioNTech olanlara da üçüncü doz aşı gerekecek. Böyle olduğunda toplumsal bağışıklıkta ‘yüzde oranı’ yine düşecek. Şu anda dünyada 3-5 yaş için ruhsat alan hiçbir aşı yok. Ancak çalışmaları devam ediyor. Bu grup adına konuşmak için çok erken.”

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Koronavirüs#Aşı#Prof. Dr. Levent Akın

BAKMADAN GEÇME!

7 Ekimde evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatlinin evi

7 Ekim'de evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin evi

Aşk bitti, 150 bini geri ver

Aşk bitti, 150 bini geri ver!

Buralarda konut sahibi olana talih kuşu kondu İstanbulun en değerli mahalleleri belli oldu

Buralarda konut sahibi olana talih kuşu kondu! İstanbul'un en değerli mahalleleri belli oldu

Son dakika... İngiliz bilim insanlarından dünyayı umutlandıran koronavirüs açıklaması: Kayıp parçayı bulduk

Son dakika... İngiliz bilim insanlarından dünyayı umutlandıran koronavirüs açıklaması: Kayıp parçayı bulduk!

Koronavirüs aşılarında etkinlik bilmecesi... Bilim insanları son noktayı koydu

Koronavirüs aşılarında 'etkinlik bilmecesi'... Bilim insanları son noktayı koydu!