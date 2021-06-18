Bilim Kurulu üyesi: ‘3. dozun vakti geldi’

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Necmi İlhan, kısıtlamalar ve aşılama çalışmaları sonrasında vakaları değerlendirdi. Pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağının kalkması için vaka sayılarının biraz daha oturması gerektiğine dikkat çeken İlhan, şunları söyledi:

TEMMUZDA RAHATIZ

“Sayın Cumhurbaşkanımız da ‘Temmuz başına kadar’ diye ifade etmişti. Bu rakamlar bu şekilde devam ederse belki önümüzdeki hafta kısıtlamalar değerlendirilebilir. Temmuza da 15 gün kaldığını düşünürsek, önümüzdeki ay daha rahat bir sosyal ortamın olabileceğini öngörebiliriz şimdiden. Üçüncü doz aşıyı pekiştirici olarak düşünmek gerekiyor, bağışıklığın daha uzun olmasını amaçlıyoruz. Sağlık çalışanlarının aşılanması, 65 yaş üstü ile beraber ocak ayında başlamıştı, ikinci dozları şubatta yapıldı. Hesabı yaptığımızda temmuz-ağustos aylarında 3’üncü doz aşının da yapılmasının mümkün olacağını düşünebiliriz. 3. dozda da benzer bir sırayla gidilebilir. Güz dönemi gelmeden özellikle en riskli meslek grubu olan sağlık çalışanları ve daha ileri yaşa yapılmasıyla sürecin pekiştirici olacağını düşünüyorum.”

TATİLCİLERE UYARI

“Geçen yıl yaşadığımız bir deneyim var. Haziran ayından sonra açılmanın başlamasının ardından, özellikle Kurban Bayramı sonrasında memlekete, izne giden vatandaşların daha sonra büyük şehirlere dönmesiyle birlikte çok zor günler yaşadık ama bu sefer farklı bir durumdayız. Hem koronavirüs ile ilgili ciddi bilgiye sahibiz hem de ciddi bir aşılanmamız var. Bu, ‘Her şey rahat, gideyim tatilde kurallara uymayayım’ anlamına gelmiyor. Biraz daha dikkatli olarak; ama bir parça da içimiz rahat olarak tatil yapmak mümkün elbette. Tatile gittiğimizde aşılı olsak bile, açık alanlarda risk biraz daha düşük, ama çok kalabalığa karışmamaya çalışalım. Kapalı alanlara gittiğimizde aşılı olsak da olmasak da maske ve fiziksel mesafeye dikkat edersek daha güvenli yaz dönemi yaşayacağımıza inanıyorum.”

AŞIDA DÜNYA BİRİNCİSİYİZ

Aşı programına 35 yaş üstü kişilerin de eklenmesiyle randevularını alanlar, hastanelere gidip aşılarını oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Dün (önceki gün) dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık” dedi. Koca, dün ise 1.5 milyonuncu doz aşının Tekirdağ’da Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’nde yapıldığını söyledi.

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