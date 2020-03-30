Bilim Kurulu üyeleri kimlerden oluşuyor? Bilim Kurulu nedir?
Corona virüsü vakalarının ülkemizde görülmeye başlamasıyla birlikte Bilim Kurulu oluşturuldu. Sağlık Bakanlığı tarafından bir araya getirilen Bilim Kurulu üyeleri, corona virüsü mücadelesinde alınan kararlarda etkili oluyor. Bilim Kurulu şu ana kadar, yurtdışı uçuşların yasaklanması, ülke kara sınırlarının belirli ülkelere kapatılması, referans ve pandemi hastanelerinin belirlenmesi, vatandaşların yurt dışı seyahatlerinin ertelenmesi, yurt dışından gelen vatandaşlar için 14 günlük karantina tavsiyesi, eğitime ara verilmesi, konaklama tesisleri, restoranlar, yurtlar ve huzurevlerinde tedbirlerin çeşitlendirilmesi, açık ve kapalı cezaevlerinde açık görüşlerin ertelenmesi gibi kararlarda etkili oldu. Peki, Bilim Kurulu nedir? Bilim Kurulu üyeleri kimlerden oluşuyor?
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Türkiye'de Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs pandemisi nedeniyle KOVID-19 hastalığı ile mücadele için oluşturulan danışma kuruludur. Enfeksiyon, mikrobiyoloji, viroloji, iç hastalıkları, yoğun bakım ve göğüs hastalıkları alanında üniversltelerde akademisyen olarak çalışan tıp bilimcilerinden oluşturulan kurul, 31 kişiden oluşmakla beraber başkanlığını Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yapmaktadır.
BİLİM KURULU FAALİYETLERİ
Bilim Kurulu üyeleri Ebola, kırım kongo ve grip konusunda tecrübeli kişilerden oluşmaktadır. Çeşitli bilimsel akademik çalışmaları olan kişiler olmakla beraber aynı şekilde uluslararası alanda hastalık konusunda yapılan çalışmaları incelemektedir. Kesin vaka tanımı yapılmasında, rehberler oluşturulmasında ve tedavi algoritmaları oluşturulmasında katkıda bulunmaktadır.[10] 2009'da hazırlanan 2019'da güncellenen "Pandemik İnfluenza Ulusal Hazırlık Planı", Bilim Kurulu üyesi olan Levent Akın, Firdevs Aktaş, Mehmet Ceyhan, Ayşegül Füsun Eyüboğlu tarafından oluşturulmasında döneminde katkıda bulunuldu
Kurul üyelerinden Ateş Kara, Dünya Sağlık Örgütüne çeşitli zamanlarda danışmanlık yaptı. Aynı zamanda DSÖ'nün Ebola yayılışını engellemek maksadıyla kurulan 25 kişilik çalışma grubunda yer aldı. Şebnem Erdinç ile beraber "Ebola virüs hastalığı bilgilendirme ve vaka yönetim rehberi" hazırladı. Kurul içerisinde bulunan Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşaviri Cemil Güneş, alınan kararların hukuka uygunluğunu denetlemek ve ihlal olmadığına dair araştırması maksadıyla dahil edildi. Levent Akın, Domuz gribi vakası sırasında etkin görev aldı ve Pandemi Kurulu üyeliği yaptı. Recep Öztürk ise Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Bilimsel Danışma Kurulu üyesi olarak yer aldı Türk Dişhekimleri Birliği üyelerinden birinin Bilim Kurulunda olması gerektiği kanaati sonrasında Sağlık Bakanlığı tarafından dişhekimlerini temsil etmesi amacıyla Figen Çizmeci Şenel de üyeliğe atandı. Kurulda yer alan başka bir isim ise Enfeksiyon Hastalıkları ve Pediatri Uzmanlık Akademisi Derneği Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Mehmet Ceyhan oldu.
|Üye
|Üniversite/Daire
|Departman/Görevi
|Ateş Kara
|Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
|Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
|Levent Akın
|Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
|Epidemiyoloji
|Tevfik Özlü
|Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi
|Göğüs Hastalıkları
|Ayşegül Füsun
|Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
|Göğüs Hastalıkları
|Recep Öztürk
|İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi
|Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
|Firdevs Aktaş
|Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
|Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
|Serhat Ünal
|Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
|Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
|Alpay Azap
|Ankara üniversitesi Tıp Fakültesi
|Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
|Yeşim Taşova
|Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
|Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
|Hasan Tezer
|Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
|Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
|Şebnem Erdinç
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi
|Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
|Aydın Yılmaz
|SBÜ Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|Göğüs Hastalıkları
|Rahmet Güner
|Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Şehir Hastanesi
|Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
|Canan Ağalar
|SBÜ Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
|Müşerref Şule Akçay
|Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
|Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
|Akın Kaya
|Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
|Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
|İlhami Çelik
|Kayseri Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
|Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
|Levent Yamanel
|SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları
|Zeliha Tufan Koçak
|YÖK Yürütme Kurulu Üyesi
|Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
|Serap Şimşek Yavuz
|İstanbul Tıp Fakültesi
|Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
|Mehmet Doğanay
|Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
|Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
|Figen Çizmeci Şenel[12]
|Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü
|Başkan
|Mehmet Ceyhan[14]
|Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
|Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
|Gülay Korukluoğlu
|Ulusal Viroloji Laboratuvarı
|Sorumlu
|Ayla Aydın
|Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Dairesi
|Başkan
|Ali Göktepe
|Sağlık Bakanlığı Sağlık Tehditleri Erken Uyarı ve Cevap Dairesi
|Başkan
|Selçuk Kılıç
|Biyolojik Ürünler Dairesi
|Başkan
|Cemil Güneş
|Hukuk Müşaviri
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