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Haber Giriş: 12.08.2020 - 13:00,Son Güncelleme:

Bilim Kurulu üyeleri kimler? Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri

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Bilim Kurulu üyeleri kimler? Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri
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Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, alınan kararlardaki yetkili isimleri içerisinde barındırdığı için merakla araştırılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplanan Bilim Kurulu, bilim insanlarının yapmış olduğu değerlendirme neticesinde karara bağlanıyor ve kabine toplantısında değerlendiriliyor. Peki, Bilim Kurulu üyeleri kimlerden oluşuyor? İşte, Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri hakkında detaylı bilgiler

Koronavirüs üyeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Tabloda yer alan üyeler değişmiş ya da yeni üyeler eklenmiş olabilir. İşte, edinilen en son Bilim Kurulu üyeleri bilgisi;

ÜyeÜniversite/DaireBölümü/Görevi
Afşin Emre KayıpmazBaşkent Üniversitesi Tıp FakültesiAcil Tıp
Ateş KaraHacettepe Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Enfeksiyon Hastalıkları
Ahmet DemircanGazi Üniversitesi Tıp FakültesiAcil Tıp
Levent AkınHacettepe Üniversitesi Tıp FakültesiEpidemiyoloji
Tevfik ÖzlüKaradeniz Teknik Üniversitesi Tıp FakültesiGöğüs Hastalıkları
Ayşegül Füsun EyüboğluBaşkent Üniversitesi Tıp FakültesiGöğüs Hastalıkları
Recep Öztürkİstanbul Medipol Üniversitesi Tıp FakültesiEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Firdevs AktaşGazi Üniversitesi Tıp FakültesiEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Serhat ÜnalHacettepe Üniversitesi Tıp FakültesiEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Alpay AzapAnkara üniversitesi Tıp FakültesiEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Yeşim TaşovaÇukurova Üniversitesi Tıp FakültesiEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Hasan TezerGazi Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Enfeksiyon Hastalıkları
Şebnem ErdinçSağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Eğitim Araştırma HastanesiEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Aydın YılmazSBÜ Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma HastanesiGöğüs Hastalıkları
Rahmet GünerAnkara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Şehir HastanesiEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Canan AğalarSBÜ Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma HastanesiEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Müşerref Şule AkçayBaşkent Üniversitesi Tıp FakültesiGöğüs Hastalıkları
Akın KayaAnkara Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Enfeksiyon Hastalıkları
İlhami ÇelikKayseri Şehir Eğitim Ve Araştırma HastanesiEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Levent YamanelSBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma HastanesiYoğun Bakım ve İç Hastalıkları
Zeliha Tufan KoçakYÖK Yürütme Kurulu ÜyesiEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Serap Şimşek Yavuzİstanbul Tıp FakültesiEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Mehmet DoğanayErciyes Üniversitesi Tıp FakültesiEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Figen Çizmeci ŞenelTürkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon EnstitüsüBaşkan
Gülay KorukluoğluUlusal Viroloji LaboratuvarıSorumlu
Ayla AydınSağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar DairesiBaşkan
Ali GöktepeSağlık Bakanlığı Sağlık Tehditleri Erken Uyarı ve Cevap DairesiBaşkan
Selçuk KılıçBiyolojik Ürünler DairesiBaşkan
Cemil Güneş Hukuk Müşaviri
Pınar OkyayAdnan Menderes Üniversitesi Tıp FakültesiHalk Sağlığı
Selma MetintaşOsmangazi Üniversitesi Tıp FakültesiHalk Sağlığı
Deniz ÇalışkanAnkara Üniversitesi Tıp FakültesiHalk Sağlığı
Seçil ÖzkanGazi Üniversitesi Tıp FakültesiHalk Sağlığı
Ali Özerİnönü Üniversitesi Tıp FakültesiHalk Sağlığı
Mustafa ÖztürkSağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp FakültesiHalk Sağlığı
Ahmet Tevfik SünterOndokuz Mayıs Üniversitesi Tıp FakültesiDahili Tıp
Sema Kultufan TuranAnkara Şehir HastanesiYoğun Bakım Uzmanı

 

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