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Bilim Kurulu üyeleri kimler? Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri
Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, alınan kararlardaki yetkili isimleri içerisinde barındırdığı için merakla araştırılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplanan Bilim Kurulu, bilim insanlarının yapmış olduğu değerlendirme neticesinde karara bağlanıyor ve kabine toplantısında değerlendiriliyor. Peki, Bilim Kurulu üyeleri kimlerden oluşuyor? İşte, Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri hakkında detaylı bilgiler
Koronavirüs üyeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Tabloda yer alan üyeler değişmiş ya da yeni üyeler eklenmiş olabilir. İşte, edinilen en son Bilim Kurulu üyeleri bilgisi;
|Üye
|Üniversite/Daire
|Bölümü/Görevi
|Afşin Emre Kayıpmaz
|Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
|Acil Tıp
|Ateş Kara
|Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
|Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
|Ahmet Demircan
|Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
|Acil Tıp
|Levent Akın
|Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
|Epidemiyoloji
|Tevfik Özlü
|Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi
|Göğüs Hastalıkları
|Ayşegül Füsun Eyüboğlu
|Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
|Göğüs Hastalıkları
|Recep Öztürk
|İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi
|Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
|Firdevs Aktaş
|Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
|Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
|Serhat Ünal
|Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
|Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
|Alpay Azap
|Ankara üniversitesi Tıp Fakültesi
|Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
|Yeşim Taşova
|Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
|Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
|Hasan Tezer
|Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
|Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
|Şebnem Erdinç
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi
|Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
|Aydın Yılmaz
|SBÜ Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|Göğüs Hastalıkları
|Rahmet Güner
|Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Şehir Hastanesi
|Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
|Canan Ağalar
|SBÜ Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
|Müşerref Şule Akçay
|Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
|Göğüs Hastalıkları
|Akın Kaya
|Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
|Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
|İlhami Çelik
|Kayseri Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
|Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
|Levent Yamanel
|SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları
|Zeliha Tufan Koçak
|YÖK Yürütme Kurulu Üyesi
|Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
|Serap Şimşek Yavuz
|İstanbul Tıp Fakültesi
|Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
|Mehmet Doğanay
|Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
|Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
|Figen Çizmeci Şenel
|Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü
|Başkan
|Gülay Korukluoğlu
|Ulusal Viroloji Laboratuvarı
|Sorumlu
|Ayla Aydın
|Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Dairesi
|Başkan
|Ali Göktepe
|Sağlık Bakanlığı Sağlık Tehditleri Erken Uyarı ve Cevap Dairesi
|Başkan
|Selçuk Kılıç
|Biyolojik Ürünler Dairesi
|Başkan
|Cemil Güneş
|Hukuk Müşaviri
|Pınar Okyay
|Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi
|Halk Sağlığı
|Selma Metintaş
|Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
|Halk Sağlığı
|Deniz Çalışkan
|Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
|Halk Sağlığı
|Seçil Özkan
|Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
|Halk Sağlığı
|Ali Özer
|İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi
|Halk Sağlığı
|Mustafa Öztürk
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi
|Halk Sağlığı
|Ahmet Tevfik Sünter
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
|Dahili Tıp
|Sema Kultufan Turan
|Ankara Şehir Hastanesi
|Yoğun Bakım Uzmanı
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