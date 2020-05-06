Bilim Kurulu üyeleri açıkladı: Normalleşme için erken değil

VATANDAŞ BUNALDI

Prof. Dr. Levent Yamanel: Çok erken bir karar değil. Bunlar konuşulan konulardı. Vatandaş da çok bunaldı. Uyumun sağlanması adına kuralları hafif gevşetip kontrolü daha iyi sağlayabilirsiniz. İyi yolda olduğumuzu görüyoruz. Ama temel tedbirlere de sıkı sıkıya uyulması gerekiyor. Nedir bunlar? İzolasyon, sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen. Bunlar normalleşme için uyulması gereken kurallar. Şimdi tüm sektörler için ayrı ayrı rehberler hazırlanacak. Bu rehberlerde de ciddi kurallar getirilecek. Bu kurallara da ciddi şekilde uyulması istenecek. Örneğin kuaförler nasıl çalışacak? İki randevu arası ne kadar olacak? Nasıl temizlik yapılacak? Maske kullanımı nasıl olacak? Bunların hepsi belirlenecek.

MASKE ZORUNLU OLABİLİR

Doç. Dr. Sema Turan: Salgın nedeniyle oldukça çok sayıda önlemler aldık. İşe de yaradı. Ancak hayat da devam ediyor. Ülkenin birtakım gerçekleri var. Biz tabii ki Bilim Kurulu olarak tıbbi olarak alınması gereken önlemleri belirtiyoruz. Bu önlemler alınıyor da ancak ekonomik, sosyal açıdan da düşünmek gerekiyor. Normalleşme sürecine geçerken de en uygun şekilde geçmek gerekir. Bu süreç ülkemizde, diğer ülkelerden daha kontrollü ve dikkatli yapılıyor. Evet belli alanlar açılıyor olabilir oralarda insanlar olacak ama biz kişisel hijyen kurallarına, sosyal mesafeye dikkat edilmesini, maske kullanımını yine önereceğiz. Hatta belki de örneğin AVM’lere girerken maske kullanımı zorunlu olacak.