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AA
Haber Giriş: 03.04.2020 - 09:12,Son Güncelleme:/

Son dakika... Koronavirüs Bilim Kurulu ilk kez 'video konferans' yöntemiyle toplanacak

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Son dakika... Koronavirüs Bilim Kurulu ilk kez 'video konferans' yöntemiyle toplanacak
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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, ilk kez video konferans yöntemiyle toplanacak. Bakan Koca, toplantının ardından açıklamalarda bulunacak.

Bilim Kurulu üyeleri, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde saat 16.00'daki toplantıya video konferans yöntemiyle katılacak.

Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek, yeni önlemler görüşülecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından, saat 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek.


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