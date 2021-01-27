Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta? Bilim Kurulu kararları merakla bekleniyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün yapılacak.Toplantının gündemi aşılama süreci ve salgındaki son durum olacak. Bilim Kurulu toplantısında, Kovid-19'la mücadele kapsamında alınan tedbirlerin sonuçlarıyla ilgili değerlendirmeler yapılacak, devam eden aşılama süreci ele alınacak ve aşı takvimi gözden geçirilecek.



Saat 17.00'de başlayacak toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kısıtlama açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantısına katılarak konuşma yaptı.



Erdoğan, TBMM'de yaptığı grup konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Erdoğan, kısıtlamalarla ilgili kabine toplantısını işaret etti. Erdoğan, "Kabine toplantısından sonra varsa böyle bir durum açıklarız" ifadesini kullandı. Erdoğan, kabine toplantısında bu konunun ele alınacağının sinyalini vermiş oldu.