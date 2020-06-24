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Bilim Kurulu Toplantısı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapacak
Bilim Kurulu Toplantısı'nın bugün saat kaçta başlayacağı ve saat kaçta biteceği vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00’de video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantı sonrası saat 19.00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapması bekleniyor..
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