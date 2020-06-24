MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBilim Kurulu Toplantısı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapacak
GeriGündem Bilim Kurulu Toplantısı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 24.06.2020 - 10:22,Son Güncelleme:

Bilim Kurulu Toplantısı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bilim Kurulu Toplantısı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapacak
Abone Olgoogle-news

Bilim Kurulu Toplantısı'nın bugün saat kaçta başlayacağı ve saat kaçta biteceği vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00’de video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantı sonrası saat 19.00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapması bekleniyor..

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle